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調查：3成5受訪企業願開實習職缺 均薪22K

發稿時間：2018/05/02 12:07

最新更新：2018/05/02 12:07

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（中央社記者陳政偉台北2日電）求職季將至，人力銀行調查顯示，超過5成8的受訪企業，青睞具實習經驗的求職者，3成5受訪企業願意提供實習；提供實習職缺薪水的受訪企業，願給平均月薪或獎助金達新台幣2萬2696元。

1111人力銀行今天發布「企業進用實習生現況」調查指出，有超過半數、58.22%的受訪企業，特別青睞具有實習經驗的求職者，並且擇優錄取。

調查中發現，青睞具有實習經驗求職者的原因，在於考量「實習經驗可以銜接較快上手」占70.37%、「比較熟悉職場文化」占27.78%，及「有實作能力」占25%。顯見多數雇主對於「做中學」的實習經驗皆抱持正向態度。

調查也顯示，有3成5的受訪企業願意提供實習工作機會，雇主願意任用實習生的理由是著眼於「提前預約優秀人才」占42.75%、「補足基層人力」占36.64%及「產學合作」占33.59%。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，願意主動投入實習行列的學生，學習態度通常較積極，願意吸取職場前輩的寶貴經驗。

調查也指出，業界任用實習生的職務類型主要以「業務貿易或客服門市」、「美容美髮或餐飲旅遊」及「管理幕僚或人事行政」。

調查顯示，有開出實習職缺的受訪企業中，有高達9成4願意提供「給薪」的實習工作，平均月薪或獎助金為新台幣2萬2696元、時薪144元，都高於現行基本工資水準。

另外，有6成5受訪企業願意提供額外津貼及福利，常見包括工作期間供餐、誤餐費及交通津貼等，說明雇主也重視實習生的權益。

李大華解釋，今年1月教育部首度訂定專法「專科以上學校校外實習教育法草案」，將實習生權益保障明確化，規定學校與機構需簽訂「實習合作契約」。

他也說明，實習生在實習機構期間，除從事學習訓練外，並提供勞務或有工作事實，則機構必須與實習生簽訂「勞動契約」，清楚載明企業與學生的僱傭關係。

李大華強調，實習合作契約更進一步明文規範機構與校方的權利義務，更能充分保障實習生權益。

據1111人力銀行資料，這份的「企業進用實習生現況」調查，時間自2018年4月20日到4月30日，針對企業會員進行網路調查，有效樣本數為742份。（編輯：黃國倫）1070502

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