中台灣醫材輔具聯盟成立 資源整合發展

中彰投苗四縣市與產官學醫各界代表，宣布成立「中台灣微創醫材與智慧輔具聯盟平台」，2日在台中市政府舉辦平台啟動儀式，台中市長林佳龍（前排中）、苗栗縣政府衛生局長張蕊仙（前排右起）、南投縣副縣長陳正昇、彰化縣副縣長林明裕等人出席見證。中央社記者蘇木春攝 107年5月2日

（中央社記者蘇木春台中2日電）中彰投苗四縣市與產官學醫各界代表，今天宣布成立「中台灣微創醫材與智慧輔具聯盟平台」，期望整合資源以微創醫材與智慧輔具為開發重點，創造新商機、滿足更多醫療與健康需求。



平台啟動儀式今天在台中市政府舉辦，中亞聯大暨醫療體系董事長蔡長海、秀傳醫療體系副總裁古鳴洲、中興大學校長薛富盛與中台灣生醫輔具相關大學及產業界代表一同宣布聯盟成立。台中市長林佳龍、彰化縣副縣長林明裕、南投縣副縣長陳正昇、苗栗縣政府衛生局長張蕊仙等人也出席見證。



台中市長林佳龍致詞時表示，台中市擁有良好的微創醫材與智慧輔具發展條件，包括具備非常好的精密機械與智慧製造基礎，且擁有很好的醫療健康產業，不只是醫學大學及醫院，還有運動器材、各種康健體驗製造能力等，加上台中產業群聚，中部區域跨業合作相當普遍。



林佳龍說，經過2年來的努力，有中央的支持和地方的參與，未來市府將透過平台投資各界取得資金、技術、土地等，以及相關行政協助，讓中部微創醫材與智慧輔具製造更蓬勃發展。



台中市經濟發展局表示，台灣進入高齡社會，長照2.0成為政府主要施政目標，在各階段的安養照護，從亞健康、急性、急性後期、長照到居家安寧，從一般的復健輔具到照護機器人，都走向智慧化，也是產業發展的契機。



經發局指出，聯盟平台主要成員有中亞聯大、秀傳醫療體系、中興大學及中台灣的生醫相關大學、醫院及產業等，台中市擁有精密機械智慧製造基礎，未來微創醫材及智慧輔具可直接研發、生產，加上醫療水準及各大醫療體系提供臨床需求及測試，是發展微創醫材與智慧輔具很好的場域。（編輯：方沛清）1070502