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能源轉型推綠能 2025年每度電影響0.27元

發稿時間：2018/05/02 12:52

最新更新：2018/05/02 12:52

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（中央社記者廖禹揚台北2日電）立委今天關心綠能躉購價對電價影響，沈榮津表示2025年每度電約影響0.27元。其中離岸風電發展剛起步，與國際躉購電價發展路徑相同，2025年在整體發電占比也不高，影響不大。

立法院經濟委員會今天針對離岸風力發電躉售購價偏高，油電雙漲等議題邀請經濟部長沈榮津列席備詢。

民主進步黨籍立委鄭運鵬與中國國民黨立委廖國棟、孔文吉都關切離岸風電躉購電價高，對電價影響問題。沈榮津說明，目前推動再生能源，整體躉購電價反應到電價的部分，每度約0.27元，且是以2025年能源配比計算，並非現在當下反應。

沈榮津表示，北歐國家發展離岸風電已有10、20年，技術成熟且進入區塊開發階段，環評都已完成，開發商只需架設風機，成本較剛開始發展離岸風電的台灣低。而外商現在來台灣投資，必需請顧問公司協助做環評、蒐集資訊，相關基礎措施也需要資金投入，台灣目前躉購電價看來，是與國際上離岸風電躉購電價發展路徑相同。

沈榮津並指出，離岸風電到2025年發電量預計達198億度，在整體發電系統發出的2000多億度中占比很低，對電價影響並不大，且風力屬自主能源，不必像燃煤、燃氣一樣仰賴國外進口，可以自給自足。（編輯：黃國倫）1070502

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