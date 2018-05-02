499公教雙飽奏效 中華電4月攜碼用戶轉正

（中央社記者江明晏台北2日電）電信三雄4月分頭推出軍公教499雙飽方案，中華電信董事長鄭優今天表示，中華電4月攜碼(NP)用戶數已轉正；而今年基地台目標數將成長3成，提升全台近2000個場域網路品質。



中華電信董事長鄭優今天宣布，MOD代言人導演吳念真、球后戴資穎將進一步代言中華電4G。他表示，去年8月到今年4月底，MOD增加用戶數超過40萬戶，看好吳念真、戴資穎的形象塑造與吸客能力。



中華電信在4月推出軍公教499雙飽方案，鄭優透露，4月攜碼(NP)用戶數已經轉正，顯示針對特定族群的低價策略奏效。



鄭優同時宣布，預計今年基地台將成長3成，目前2萬2496萬個，近期也將在全台交通要道、住宅區、大專院校、遊樂區、娛樂商圈近2000個場域提升網路品質，並透過5CA、4CA、4x4MIMO不同技術加大網路容量。



中華電信今天也宣布，捐贈世界球后戴資穎新台幣300萬元，做為個人訓練比賽之用，支持戴資穎持續為國爭光；鄭優也宣布加碼捐贈贊助「2018台北羽球公開賽」200萬元，為台灣運動產業與運動員發展盡心力。



另外，鄭優今天上午接受HitFm蔻蔻早餐訪問時表示，國內有線電視系統非常強勢，而政府規範把中華電信綁死，換言之，中華電信只能經營平台，而這些在平台上經營的內容，中華電信卻毫無自主權。



鄭優進一步重申，MOD一直受到「潛規則」的對待，有線系統業者規定頻道商若是在他那邊上架就不能在MOD平台做播放，認為「這當然不合法」，他自始都堅持恢復消費者的選擇權及合理分潤兩個原則。（編輯：張良知）1070502