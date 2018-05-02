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4G低價吃到飽回擊對手 中華電：以戰止戰

發稿時間：2018/05/02 17:47

最新更新：2018/05/02 17:47

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（中央社記者江明晏台北2日電）迎戰低價4G吃到飽風暴，中華電信總經理謝繼茂今天說，中華電盼在產業起「帶頭作用」，但當對手以低價出擊，也必須短期回應，才能讓對手知道沒用，「以戰止戰」。

電信業界2016年針對攜碼等族群推出的699吃到飽，就在「敵不退、我不退」的氛圍下延長戰線至今，近期又將吃到飽門檻下探新台幣499元。

資費戰競爭激烈，中華電去年全年平均每戶每月貢獻金額（ARPU）595元，今年首季下降至581元，導入新的國際會計準則後更降為513元。

中華電信董事長鄭優今天在記者會後受訪回應，在競爭非常激烈的市場上，廠商通常會在適當時機採取短期促銷，因此中華電信把「低價資費」定位短期性促銷。

謝繼茂表示，雖然中華電是產業龍頭，希望在產業起「帶頭作用」，但當對手以非常低的價格出擊，也必須短期回應，才能讓對手知道沒有用，換言之，要達到「以戰止戰」的作用。

他表示，「行動產業是一個飽和市場，一直低價吃到飽當然不願意，但別人做了如果不回應，結果會很慘」，於是中華電採取限時回應策略，且目前4G業務投資回收算是相當不錯。

中華電信行動分公司總經理陳明仕說，中華電資費主軸還是「大4G」，包含各級距、限速、限量或吃到飽等購機方案，也還有市話與網內網外等不同變因，認為行動服務要比較多元化，「走向健康的路」，而目前用戶仍有高占比是屬高ARPU的「大4G方案」，特定時間會對某些客群做季節性短時間促銷。

是否擔憂中華電很難平衡市占率與獲利率，鄭優表示，中華電業務項目非常多，設定的目標就是「整體都提升」。

中華電日前首度推出限速21M月租費469元吃到飽方案，陳明仕透露，「反應熱烈」。（編輯：蘇志宗）1070502

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