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華新科鎖定5大商機 深耕MLCC

發稿時間：2018/05/02 18:14

最新更新：2018/05/02 18:14

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）華新科今年鎖定5大商機，深耕高容、高頻、高壓及其它高精密系列積層陶瓷電容（MLCC）產品。公司指出，全球MLCC需求量成長，可體現為公司MLCC的成長動能。

展望今年營運商機，華新科表示，今年鎖定日系客戶、車用電子相關、與日本釜屋電機業務行銷平台；高容、薄膜及低阻值新產品、以及射頻元件等機會。

觀察MLCC市場，華新科指出，日系電容供應商選擇性將產能轉移至車用電子與高容MLCC，巿場供貨吃緊。全球MLCC積層電容市場需求量成長態勢，可體現為公司MLCC的成長動能。

其中在車用電子部分，公司指出，主要受先進駕駛輔助系統（ADAS）影響，車用電子方面MLCC年需求量可望超過30%成長。

在消費電子部分，華新科看好智能白色家電巿場蓬勃發展。此外遊戲機、挖礦與顯示卡需求強勁；工業控制和LED照明巿場需求旺盛。

在網通設備部分，元件需求可望受益物聯網（IoT）、5G、智能設備、伺服器及儲存設備應用。

華新科擴大高毛利產品產能、強化利潤，爭取高單價與高利潤客戶組合。

在MLCC產品布局，華新科表示，持續善用自製粉末、機器及製程能力，擴大MLCC產能，並調整特殊品產能比重，提升產品利潤。

在研發MLCC部分，華新科表示，持續聚焦於高容、高頻、高壓及其它高精密系列產品。

在投資策略上，華新科表示，將陸續投資因應各終端應用持續成長、以及日本與韓國廠商供貨策略轉移、所帶來的新客戶與新巿場機會。

從終端應用分布來看，去年工業應用占華新科整體業績比重約3成，網通應用占比約29%，電腦應用占比約22%，消費電子占比約11%，車用和特殊品應用占比約5.5%。（編輯：李信寬）1070502

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