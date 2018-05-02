泰榴槤品種金枕頭 中國產品搶註冊商標

（中央社記者劉得倉曼谷2日專電）阿里巴巴董事會主席馬雲4月訪問泰國，他行銷泰國榴槤的速度讓人驚嘆，也捧高榴槤價格。值得注意的是，泰國榴槤品種「金枕頭」早就被中國商家註冊，引發泰國商務部門不悅。



泰國商業部智慧財產局對此事十分重視，已經致函中國工商行政管理總局商標局，對這種情況表示憂心，希望註銷以「金枕頭」的商標註冊登記，尤其是水果類食品，不要以金枕頭為商標名稱，以免日後有貿易糾紛。



根據中國工商行政管理總局商標局的資料顯示，自2003年就有金枕頭的商機註冊登記，到今年3月底止共有28件金枕頭的商標登記在案，其中也包括食品廠商。



泰國泰叻報近日一篇分析報導指出，如果泰國廠商出口水果類食品到中國大陸，以金枕頭為名或是名稱的一部分，是否會被控告侵害商標權，或者根本無法在中國銷售，如此一來勢必引發貿易糾紛，甚至影響泰國廠商的權益，希望泰國政府審慎處理此一問題。



泰國的榴槤品種多，又以泰語所稱的「蒙通」品種的榴槤，中文譯為「金枕頭」最著名，果粒大，果肉厚實，氣味較不濃郁，最受一般遊客喜愛。



金枕頭在盛產季節，平均每公斤是120泰銖（約新台幣117元），近幾年舉辦榴槤吃到飽活動，幾乎場場爆滿，吸引許多愛吃榴槤的民眾。



不過，近幾年中國大陸民間消費力令人咋舌，也讓泰國榴槤價格節節飆漲，售價翻漲一倍以上，馬雲的電商銷售速度和價格，也讓泰國民眾質疑，未來泰國人會不會像馬來西亞人一樣吃不起榴槤了。（編輯：高照芬）1070502