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美股下挫 台股走勢觀察市場持股信心

發稿時間：2018/05/03 07:56

最新更新：2018/05/03 09:03

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美股下挫，台股2日回測年線約10597點支撐。法人表示，台股走勢須觀察市場持股信心，預估短線區間震盪整理。（中央社檔案照片）美股下挫，台股2日回測年線約10597點支撐。法人表示，台股走勢須觀察市場持股信心，預估短線區間震盪整理。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美股下挫，台股2日回測年線約10597點支撐。法人表示，台股走勢須觀察市場持股信心，預估短線區間震盪整理。

投資人無視蘋果（Apple）財報亮眼，華爾街股巿2日收盤大跌。美國聯邦準備理事會（Fed）暗示今年將有更多升息決策。

道瓊工業指數跌174.07點或0.72%，收在23924.98點。標準普爾指數跌19.13點或0.72%，收2635.67點。那斯達克指數跌29.81點或0.42%，以7100.90點作收。

台股加權股價指數2日終場下跌39.07點、跌幅0.37%、收在10618.81點、成交值新台幣1277.23億元，台積電、鴻海領跌，大盤回測年線10597點支撐。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超76.06億元。

法人指出，OTC櫃買指數2日收復半年線，大盤能否站穩年線約10597點之上，仍有待觀察市場持股信心，預期短線在10550點到10800點區間震盪整理。

敬鵬2日公告，桃園市政府2日上午通知，公司P5及P1廠復工，須待復工公文送達後才可復工。

友達光電董事長彭双浪2日表示，面板價格下跌，不一定要負面看待，因為可以刺激終端產品降價，帶動消費者買氣；面板廠透過價值型產品帶動，還是可維持獲利。

美元強升、外資匯出，2日新台幣終場以29.758元兌1美元作收，重貶1.53角，續創今年以來新低。

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