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告別免費新聞 彭博改採付費訂閱模式

發稿時間：2018/05/04 08:30

最新更新：2018/05/04 08:30

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（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）財經媒體彭博跟進紐約時報，數位內容改採計量付費模式。彭博總編輯米可斯維特今天指出，在知識經濟時代，頂層讀者群有能力也願意付錢閱讀優質內容，付費訂閱是大勢所趨。

「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）去年6月推出計量付費（metered paywall）機制，網站造訪量不減反增。成功試水溫後，彭博5月2日宣布，旗下數位內容隨網站改版，全數採用計量付費模式，讀者每月可免費閱讀10篇文章，超出額度便須付費。

米可斯維特（John Micklethwait）2006年擔任「經濟學人」（The Economist）總編輯時，以封面故事探討「誰扼殺了報紙」（Who killed the newspaper?），曾讓外界憂心傳統媒體在數位時代恐難以生存。

歷經多年痛苦轉型，紐約時報等傳統媒體逐漸找到可長可久的獲利模式，在免費內容當道、廣告被社群網站吸走的時代，靠著數位內容訂閱收入擴充財源，殺出一條血路。

米可斯維特今天與媒體座談時說，從Netflix、Spotify等串流影音業者蓬勃發展可看出，時下消費者願意為內容付錢。在知識經濟時代，搶先取得正確且有價值的優質訊息是關鍵，讀者只要每週省下兩杯卡布奇諾的錢就能辦到。

他坦言，改採付費模式後，留住讀者確實很難，但這是大勢所趨，媒體既能將訊息有效傳遞給讀者，也能獲得繼續產出優質報導的資源。

科技日新月異，新聞也在不斷轉變。米可斯維特指出，未來的新聞會更短、更快，搭配更多圖表，也更有個人觀點。但長篇報導也有生存空間，畢竟對讀者來說，讀一篇有內容的報導，會比讀很多簡短但內容破碎的文章更有效率。

談到假新聞，米可斯維特認為一直都存在，只是隨著科技發達，假新聞傳播更加迅速。雖然電腦能逐漸取代記者寫特定新聞，但機器無法分辨消息真偽，人工過濾顯得更具價值。若優質新聞能獲讀者共鳴，廣告主也會擇良木而棲，假新聞或許會因此漸漸減少。

今天適逢世界新聞自由日（World Press Freedom Day），米可斯維特也談到新聞自由議題。

他表示，中國正在推動金融改革，若希望吸引外資，新聞環境必須更透明。開放更多境外記者進入中國，寫出民眾上街示威、醫療保險存在問題等議題，會讓報導層次更豐富、呈現更平衡，最終是符合中國利益的。

對於美國總統川普指控特定媒體報導是「假新聞」，米可斯維特不諱言，美國的新聞自由正在下降，彭博新聞團隊的應對方式是守住底線，告訴讀者事實，撰稿不放進個人感情，盡量平衡報導，呈現正反兩方說法。（編輯：屈享平）1070504

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