台灣精品展大馬開幕 料吸引2萬人次

馬來西亞第2屆台灣精品展舉行開幕典禮，包括美容用品、資通訊科技、居家生活及運動休閑等精品參展，預料可吸引逾2萬人次。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 107年5月4日

（中央社記者郭朝河吉隆坡4日專電）馬來西亞第2屆台灣精品展今天開幕，連續3天活動涵蓋上百個不同領域的獲獎品牌，包括美容、資通訊科技、居家生活及運動休閒產品，預料可吸引逾2萬參觀人次。



馬來西亞2018年台灣精品展於5月4日至6日，在吉隆坡柏威年廣場舉辦，連續3天活動免費開放參加。



台灣精品展再次來到馬來西亞，進一步加強兩國經貿交流，促進良好合作關系。透過為期3天的體驗活動，希望協助台灣品牌尋找商機及簽署協定。



今年台灣精品展的目標是與馬來西亞民眾分享兩大主題概念：創新和好玩。來賓可率先體驗各種產品，包括美容護理、電競、電腦、家居用品及運動設備等。



駐馬代表章計平致詞表示，馬來西亞是台灣最重要的貿易伙伴之一，兩國商貿互動逐年加強，關係日趨緊密。配合政府的新南向政策，及透過台灣精品這類活躍體驗平台，預計將持續推動兩國經貿成長幅度。



他表示，2017年台馬雙邊貿易較2016年增加24.3%，貿易額擴增至783.9億令吉。馬來西亞對台出口成長11.3%，台灣對馬出口提升30.9%，凸顯兩地更密切的合作關係。



台灣業界將陸續在大馬舉辦系列有趣好玩的活動，10月將舉辦台灣院校電子遊戲競賽，11月有台灣精品Batik嘉年華。（編輯：廖漢原）1070504