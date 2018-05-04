/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 五四運動 民視 孫越 鈴木一朗
> rss

印度電商Flipkart 傳接受沃爾瑪收購

發稿時間：2018/05/04 21:49

最新更新：2018/05/04 21:49

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者康世人新德里4日專電）印度媒體今天報導，印度最大電子商務業者Flipkart線上服務公司的董事會，已批准對美國零售業龍頭沃爾瑪出售75%的股權，交易金額約達150億美元。

印度「經濟時報」（Economic Times）引述不具名知情人士的說法，Flipkart線上服務公司董事會已批准，將75%的股權出售給沃爾瑪（Walmart），金額約150億美元。

根據協議，Flipkart最大股東日本軟銀集團（SoftBank Group），將出售持有逾20%的股權。微軟（Microsoft）、騰訊、南非Naspers等股東仍保留小額持股。

另一位不具名人士透露，Google母公司Alphabet Inc.也可能參與沃爾瑪的投資。

Flipkart、沃爾瑪、Alphabet Inc.等未回應報導，軟銀則拒絕評論。

兩名知情人士說，交易預計十天內完成，但收購條款可能會有變化，交易尚未完全確定。

沃爾瑪有意收購Flipkart的消息在市場盛傳已久，亞馬遜（Amazon）試圖以更高價收購，鞏固全球電子商務市場的龍頭地位。

Flipkart董事會考量亞馬遜已是印度電商第2大業者，若接受亞馬遜，可能因壟斷不易獲得監管機構許可，因此決定接受沃爾瑪的收購提議。

印度電商市場競爭激烈，前3大業者Flipkart、亞馬遜和Snapdeal都透過補貼，意圖擊敗對手，取得獨占。Snapdeal的主要投資人軟銀打算促成Snapdeal與Flipkart合併，Flipkart也積極尋找其他買主。

亞馬遜銀彈雖充足，但同樣來自美國的沃爾瑪，以專業物流能力加入印度市場，面臨苦戰。沃爾瑪希望擠身印度13億人口，線上購物高速成長的市場。

Flipkart市值約達200億美元，去年業績創下超過120億美元的新紀錄，是印度最具身價的新創企業。華碩與鴻海旗下Infocus等品牌都與Flipkart合作，線上銷售智慧型手機。（編輯：廖漢原）1070504

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP