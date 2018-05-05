美國鋼鋁關稅課徵 駐美處：爭取國家豁免

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）針對美國鋼鋁關稅豁免談判，駐美代表處經濟組組長陳正祺表示，與美方持續對話中，努力爭取國家豁免。美方希望能了解台灣鋼鐵產業的「含中成分」，這部分政府正在釐清。



美國政府針對進口鋼鋁產品課徵關稅，台灣仍未列入暫時豁免名單。對此，陳正祺今天表示，駐美國台北經濟文化代表處與美方溝通從未中斷，政府仍努力爭取國家豁免。



陳正祺指出，美國祭出232條款，出發點在於認為鋼鋁產業是美國重要的國安基礎產業，對美國來說課徵鋼鋁關稅不是單純的貿易議題，而是國安議題。美國擔心外國進口鋼鋁對美國國內鋼鋁產業造成損害，導致相關產業一家家關門，未來要再點火，得付出極高成本，因此認為必須維持高產能。



美國評估認為，目前全球鋼鋁問題在於產能過剩，產能過剩的源頭則在中國，因此希望各國與美國共同合作，解決中國產能過剩問題。



在這樣的考量下，陳正祺表示，美方希望政府了解台灣鋼鐵產業的「含中成分」，也就是台灣出口的鋼鐵中，有多少是從中國大陸進口的鋼鐵再加工的產品。美國擔憂這些進口到美國的鋼鐵會對美國產業造成衝擊。對此，政府與業界正在密切討論。



至於與美方的談判進展，陳正祺表示，美國在3月20日公告一批暫時豁免名單，4月30日又公布一批，主要是將3月公布的一批暫時豁免名單轉為永久豁免。美國總統川普的文告也明確表示，目前與各國談判仍在進行。目前包括歐盟、加拿大、墨西哥仍維持暫時豁免，，韓國、阿根廷、巴西與澳洲，則是永久豁免。台灣目前仍與美國談判中，希望成為下一批豁免名單。（編輯：屈享平）1070505