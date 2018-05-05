加州GDP超越英國 登全球第5大經濟體

（中央社沙加緬度4日綜合外電報導）根據美國聯邦政府今天公布的新數據，加州經濟已超越英國，成為全球第5大經濟體。全球前4大經濟體分別為美國、中國大陸、日本和德國。



美聯社報導，數據顯示，加州2016年至2017年期間，國內生產毛額（GDP）增加1270億美元，達到逾2.7兆美元。在此同時，由於匯率波動的關係，以美元計價的英國GDP則稍微縮水。



擁有將近4000萬人的加州經濟龐大無比，矽谷有蓬勃發展的科技業，好萊塢為世界娛樂之都，有「美國人的沙拉碗」之稱的中央山谷（Central Valley）為農業中心。自經濟大衰退以來，加州也有顯著增長。



加州州立大學海峽群島分校（California State University Channel Islands）經濟學教授孫文松（Sung Won Sohn，音譯）說：「加州富有創業家精神，吸引眾多人才和資金。這也是為什麼，儘管稅率高和政府規章繁瑣，還是有越來越多人來到加州，趕上這波潮流。」



加州上次成為全球第5大經濟體是2002年的時候，但2012年歷經經濟大衰退，一路掉到第10名。自此之後，美國最大州加州增加200萬個就業機會，GDP成長7000億美元。



加州人口僅占全美12%，但2012到2017年間為美國貢獻16%的就業成長。根據經濟學家，在5年間，加州占全美經濟比例從12.8%增至14.2%。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1070505