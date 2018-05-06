/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 夏威夷 民視 五四運動
> rss

擴大電動機車市場 光陽Gogoro策略大不同

發稿時間：2018/05/06 12:17

最新更新：2018/05/06 12:56

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

擁抱電動機車時代專題（中央社記者田裕斌台北6日電）電動機車電池公版規格目前呈現雙龍搶珠的態勢，由Gogoro、光陽（Kymco）爭搶話語權，但未來如何推廣電動機車普及化，Gogoro與光陽的策略卻是大不同。

Gogoro創辦人陸學森出身3C產業，第一次創業卻選擇電動機車，他說，Gogoro一開始，就是想做智慧能源平台的生意。

陸學森表示，能源管理存在於每個人的日常生活中，尤其是交通能源相當於占一個人整天消耗能源的40%至50%，一般人面臨到的汙染問題，正是存在你我身邊的問題。不過，等陸學森將整個能源管理的解決方案都構築好之後，他才發現，現在的環境根本沒有可以落實之處，「電動機車」反而成為陸學森的實驗場域。

反觀光陽本來就是機車製造業出身，在市場趨勢轉向電動機車之際，將研發能量轉向電動機車是理所當然。

光陽董事長柯勝峯認為，光陽要成為全球化的機車品牌，必須做到3件事：有旗艦級車款、有屬於自己的車聯網及電動機車產品。其中，光陽重型機車旗艦AK550在全球銷售傳出佳績，各產品最頂級的車款也陸續搭載Noodoe車聯網，在推出電動機車營運模式後，也等於放上了最後一塊拼圖。

只不過，光陽是有55年歷史的機車老店，在行銷資源上終究比Gogoro來得雄厚，在歐洲、中南美洲、中國大陸，光陽都有配合的經銷體系。

根據光陽規劃，新一代車聯網noodoe navigation將在5月底開放下載，6月將正式發表Ionex在台灣完整方案，預計在3年內推出10款電動機車、在20國建立充換電網路，並訂下銷售量達50萬台的目標。

Gogoro則是將台灣當作是全球示範市場，搭上環保意識及具創意的客製化車身設計，以及獨特的換電模式，成功的為電動機車打下一片天。Gogoro在歐洲則與德國Bosch合作，在德國柏林、法國巴黎推出共享機車服務；亞洲則在日本石垣島也能看到Gogoro的蹤跡。

陸學森指出，印度有台灣16倍市場規模、越南有4倍，東南亞整個更是台灣的17倍，同業若能共同搶攻更大的海外市場，對台灣產業與全球的環境意義更重大。（編輯：張良知／張均懋）1070506

延伸閱讀》電動機車政策成形 價格將成決勝戰場

延伸閱讀》Gogoro對決光陽 創業者與繼承者的戰爭

延伸閱讀》迎接電動車新生活 台電中油全面備戰

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP