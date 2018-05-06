/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 夏威夷 民視 五四運動
> rss

近5年都市地價指數 6都僅台南市逐年漲

發稿時間：2018/05/06 12:28

最新更新：2018/05/06 12:28

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝佳珍台北6日電）內政部公布最新統計，民國102年至106年直轄市都市地價指數，除台南市逐年增加外，其餘5個直轄市都出現升至高峰後反轉向下的情形。

都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，性質類似物價指數；內政部定期於每年1月15日及7月15日發布。

內政部昨天在官方網站公布最新統計，分析102年至106年全國都市地價總指數指出，自第40期（102年3月31日）開始，逐期上升，到第46期（105年3月31日）達119.33最高峰後反轉向下，且連3期下跌，跌幅均在1%以內。

內政部表示，今年1月15日公布最新一期、第49期（106年9月30日）全國都市地價總指數為117.24，較第48期（106年3月31日）下跌0.91%。

分析102年至106年直轄市都市地價指數，內政部表示，除台南市逐年增加外，其餘5個直轄市都出現升至高峰後反轉向下情形，其中以台北市在第45期（104年9月30日）116.68最早達高峰，新北市第46期（105年3月31日）達130.99次之。

至於各縣市都市地價指數，內政部表示，除新竹縣於第44期（104年3月31日）達高峰108.95、新竹市於第46期（105年3月31日）達高峰107.02、嘉義市及連江縣於第47期（105年9月30日）達高峰（指數分別為122.87、126.07）外，其餘縣市都市地價指數呈增加未反轉向下趨勢。 (編輯：趙蔚蘭)1070506

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP