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電信業4G低價吃到飽續殺 恐難回頭

發稿時間：2018/05/07 09:41

最新更新：2018/05/07 09:51

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軍公教499雖如期退場，500元有找吃到飽戰火又起，產業龍頭中華電信想「以戰止戰」，卻已難讓4G吃到飽門檻重回過去水平。（圖取自Pixabay圖庫）軍公教499雖如期退場，500元有找吃到飽戰火又起，產業龍頭中華電信想「以戰止戰」，卻已難讓4G吃到飽門檻重回過去水平。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者江明晏台北7日電）軍公教499雖如期退場，500元有找吃到飽戰火又起，電信三雄每戶平均帳單金額（ARPU）恐進一步下滑，產業龍頭中華電信想「以戰止戰」，卻已難讓4G吃到飽門檻重回過去水平。

2014年台灣4G開台後，電信業者資費大戰一路打到今天，台灣平均4G的ARPU自2015年第3季跌破新台幣千元大關後就「回不去了」，儘管電信高層頻頻喊話休兵，資費戰出招卻也不手軟。

定調短期促銷的軍公教499元上網吃到飽方案在4月底如期退場，但電信三雄依舊在低價吃到飽戰場上互別苗頭，中華電信另推599元上網吃到飽公教購機方案，並推出469元限速21M吃到飽方案，首度跨入限速吃到飽市場。

台灣大哥大網路門市則有前6個月399元限速21M上網吃到飽方案，遠傳電信攜手LINE MOBILE合作，月繳499元上網吃到飽，月繳399元，則限速21M吃到飽。

觀察電信三雄ARPU表現，低價吃到飽戰爭確實讓業者內傷，中華電信第1季行動用戶平均ARPU僅581元，較去年平均595元衰退，台灣大則為691元，也較去年的710元衰退，遠傳為669元，也低於去年平均的695元。

國內電信市場競爭激烈，低價吃到飽陷入「敵不退、我不退」的僵局，市場擔憂，恐導致產業變得不健康，甚至影響業者在網路建設、投資5G時縮手，不利國家社會發展。

台灣大哥大總經理鄭俊卿日前表示，為了產業正常發展，很多時候應「適可而止」，不然「行動產業會是個惡夢」。

國內電信龍頭中華電信總經理謝繼茂則說，中華電盼在產業起「帶頭作用」，但當對手以低價出擊，也必須短期回應，才能讓對手知道沒用，「以戰止戰」。

業界分析，這意味著4G低價吃到飽競爭態勢短時間恐難扭轉，4G吃到飽門檻已難回頭。

遠傳日前攜手LINE MOBILE推出499吃到飽，被業界認為是500元有找吃到飽退不了場的主因之一，遠傳總經理李彬表示，LINE MOBILE的用戶以輕量級為主，與遠傳用戶不重疊，可開拓新市場。

電信三雄殺價激烈，勢必擠壓小業者如台灣之星、亞太電信的生存空間。

亞太電信總經理黃南仁表示，亞太電希望回饋給用戶，「也跟了資費戰」，目前4月用戶數成長率仍然為正。

台灣之星總經理賴弦五對中央社記者表示，台灣4G用戶數成長這麼快，「資費殺價競爭」扮演最大功臣，但他認為，4G吃到飽低價成常態也反映人民整體社會國家的經濟實力，假設今天台灣人均GDP達4萬美元，業者可以毫不考慮在第一時間向消費者推出5G。

賴弦五舉例，如果高鐵票價是現在一倍，一定有很多人會覺得坐比較便宜的台鐵就好，但對業者來說，如果人民更富有，想要有更好的科技與服務就得付更貴的，不肯付更貴的卻要更好的服務，這其實是不可能的。（編輯：林興盟）1070507

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