/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 蘇祈麟 陳偉殷 夏威夷 民視
> rss

大立光大漲攻上4000元大關 挺台股走高

發稿時間：2018/05/07 10:39

最新更新：2018/05/07 10:56

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
蘋果股價上週五大漲，帶動蘋概股7日反彈，加上股王大立光4月營收優於預期、股價大漲逾9%，被動元件族群也受惠漲價題材，台股早盤一度大漲103點，突破10600點整數關卡。（中央社檔案照片）蘋果股價上週五大漲，帶動蘋概股7日反彈，加上股王大立光4月營收優於預期、股價大漲逾9%，被動元件族群也受惠漲價題材，台股早盤一度大漲103點，突破10600點整數關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北7日電）蘋果股價上週五大漲，帶動蘋概股今天反彈，加上股王大立光4月營收優於預期、股價大漲逾9%，被動元件族群也受惠漲價題材，台股早盤一度大漲103點，突破10600點整數關卡。

至10時30分左右，台股加權指數來到約10600點，上漲71點，成交值新台幣628.8億元，預估今天量能約1440億元。

光學鏡頭廠大立光4月營收新台幣34.67億元，月增10%、年減6%，優於原先預期的持平；法人分析，iPhone X仍處於新舊機種交替期，大立光5月加單客戶應該來自安卓陣營，可望彌補部分蘋果舊機下滑的缺口。今天早盤大立光大漲約9.89%，最高一度觸及漲停價4000元。

美國投資名人巴菲特增加蘋果（Apple）持股，帶動蘋果股價上週五大漲，蘋概股指標的鴻海今天上漲逾1.6%，報81.7元；台積電開高震盪，在平盤223元附近游走。

蘋果供應鏈的金屬機殼廠可成今年第一季營收及獲利都創同期新高，看好第二季營收將持續成長，今天股價上漲逾4%，最高來到336元。

外資點名被動元件等利基產業受惠於漲價循環，國巨（2327）基本面佳，今天早盤創下股價新高740元、漲幅逾9%，帶動禾伸堂、華新科漲幅超過9%、5%。（編輯：張均懋）1070507

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP