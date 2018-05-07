侯友宜：反對將新北做核廢料終極貯存場

（中央社記者黃旭昇新北7日電）中國國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，中央將直轄市納入核廢料終極貯存場，是「橫柴拿入灶」，他堅決反對將新北市做為終極貯存場，同時，也支持新北市府的反對立場。



針對中央即將修法將直轄市納入核廢料終極貯存場地評估範圍，侯友宜辦公室今天發布新聞表示，和新北市府的立場一樣，絕不同意將新北市做為核廢料的終極貯存場。現在是民進黨執政，但是新北市不可能讓中央這樣橫柴入灶。



侯友宜表示，根據「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」，核廢料的候選場址必須獲得議會同意，這表示國民黨年底的議員選舉一定要過半，否則就會讓民主進步黨決定將核廢料永遠留在新北市了。



侯友宜表示，會儘快擬一份承諾書，請所有國民黨的議員參選人簽字，大家都要保證，絕對不會同意將新北市做核廢料的終極貯存場。



新北市核能安全監督委員會主任委員李四川今天下午表示，對行政院原子能委員會修法前並未通知新北市，忽視在地新北市民安全，對此深表不滿。



李四川說，核一、核二廠運轉期限將屆，原能會為處理高階核廢料最終處置問題，修法將高階核廢納入，且變更主管機關為經濟部；核能安全監督及審核把關責任，交由應被監督的經濟部自己審核，如同球員兼裁判，自己說了算。



李四川說，當地居民為成全台灣電力供應需求，忍受核能安全風險將長達40年以上，不能再將最終處置場設置於廠內，也反對蘭嶼低階核廢料運回核一、二廠進行最終貯存。



李四川說，新北市其他地區也不接受成為高階、低階核廢料最終處置場址，主要是因新北市山坡地占88%，土石流潛勢溪流有234條，地質脆弱，也有山腳斷層鄰近核一、二廠，天然災害風險高，不能將核安風險置放於天然災害更多、人口更加密集的新北市。



他強調，核一廠與核二廠除役後，高低階核廢料應儘速移出新北市。攸關新北市民安全的修法過程，應尊重在地居民及地方政府，更不能為順利推動選址，任意修改主管機關，不顧核能安全。（編輯：李錫璋）1070507