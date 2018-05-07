宏達電Google銀彈進補 首季每股大賺25.7元

（中央社記者江明晏台北7日電）宏達電今天公布首季財報，在與Google合作協議的銀彈挹注下，業外進帳達316億元，帶動宏達電首季轉虧為盈，每股盈餘大賺25.7元，終結連11季虧損。



宏達電今天公布首季合併財報，首季營收新台幣88億元，毛利率為負3.1%，營業淨損52億元，營業利益率負58.9%，營業外收入為316億元，稅前淨利為264億元，所得稅費用為53億元，稅後淨利211億元，每股稅後盈餘25.7元。



宏達電去年宣布，與Google完成11億美元合作協議，根據該協議Google延攬原參與打造Google Pixel手機的HTC成員加入，HTC將其智慧財產權非專屬授權予Google使用。



Google銀彈也在今年首季挹注宏達電財報，在業外進帳逾300億元的銀彈支撐下，宏達電首季順利轉虧為盈，不過，由於智慧機市場競爭激烈，加上VR尚未顯著貢獻，本業仍陷入虧損，但法人看好，宏達電全年有望轉盈。



宏達電去年第4季稅後淨損98億元，每股稅後虧損11.93元，創單季最高虧損，累計去年全年每股大虧20.58元，創上市以來最大虧損。



宏達電預計5月23日發表年度旗艦機U12+，一年一度的VR年度盛會「2018 HTC 新生態大會暨旗艦手機發布」 (VEC2018)也將於5月25日在中國大陸深圳登場，大秀VR實力。（編輯：李信寬）1070507