媽媽角色若計酬 女性認為月薪應逾5萬3

（中央社記者邱柏勝台北8日電）1111人力銀行公布「職場女性身心調查」，受訪女性上班族認為，媽媽是主要家務承擔者，全年無休，如果能計酬，月薪應要有新台幣5萬3031元才合理。



行政院主計總處公布的民國106年勞工每月平均薪資為4萬9989元，顯見女性上班族認為媽媽角色付出比一般上班族多，也更辛苦，薪資回報應更豐厚。



母親節將屆，1111人力銀行調查顯示，女性上班族認為另一半月薪至少要達5萬1872元，才敢步入婚姻；每月家庭總收入則要達7萬4965元才敢生小孩。



另外，有7成6已婚女性曾因錢不夠用，和另一半曾發生爭執。顯見家庭收入規劃與分配，是婚姻中相當重要的議題。



近一步交叉分析發現，已婚未生育的女性，對生養孩子的要求最高。調查顯示，她們期待每月家庭總收入要達8萬5326元，才願意生兒育女；反倒是已婚且已生育的婦女，認為家庭總收入達7萬3214元就能養小孩，兩者落差超過1萬元。



1111人力銀行副總經理何啟聖表示，已婚卻未生育的女性對婚姻品質期待高，生育小孩前，對生活品質、家庭收入要求最高，相對壓力更大，但對已育兒的女性來說，回歸現實，更能以實際狀況估算生養小孩所需費用與耗費的心力。



調查進一步詢問女性上班族，「媽媽」這個角色如果計酬，月薪應多少才合理？得到的平均值是5萬3031元。



何啟聖表示，媽媽角色全年無休，需要24小時付出，一般上班族總有假日可好好放鬆，但當了媽媽就難有「睡到自然醒」的日子。此外，媽媽需十八般武藝樣樣俱全，幾乎所有家務都被認定是媽媽的工作職掌，要整理家中環境、打理三餐、接送小孩上學、指導小孩學業，一旦孩子有病痛更要隨時待命，辛苦指數超高。



何啟聖表示，媽媽沒薪水領，甚至還要從口袋裡拿出工作所得。長遠看來，要維持媽媽的身心健康，家務應共同分擔，不要讓媽媽獨力負擔。



1111人力銀行4月23日到5月7日網路問卷調查18歲以上女性求職會員，隨機抽樣1158份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.88個百分點。（編輯：李明宗）1070508