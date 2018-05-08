PChome商店街燒錢傷元氣 透過私有化轉型

網路家庭集團董事長詹宏志8日宣布，旗下子公司商店街已決議通過股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開發行案，未來將調整資本架構，重新布局海內外市場。中央社記者吳家豪攝 107年5月8日

（中央社記者吳家豪台北8日電）商店街面臨新進業者蝦皮購物的強力競爭，跟進運費補貼迎戰，無奈燒錢速度太快、元氣大傷，去年虧損逾新台幣10億元。商店街今天主動宣布將申請私有化，調整資本及組織架構。



商店街於2010年4月自網路家庭分割設立，專注在商家網路開店平台服務。2011年4月商店街股票上櫃掛牌買賣，同年6月全站店家數突破1萬家。2013年7月商店街推出個人賣場，提供低門檻銷售平台。至2016年11月，商店街全站商品數突破1億件；今年1月更突破2億件。



隨著競爭對手蝦皮購物近兩年大打運費補貼搶客，商店街去年開始積極推廣個人賣場，也祭出運費補貼策略迎戰蝦皮，超商取貨運費補貼門檻從2017年1月的199元，一路調降到去年4月99元、至去年8月更降至0元，雖然有效搶到流量，卻導致行銷費用大增，商店街元氣大傷。



商店街去年第1季虧損逾300萬元，去年第4季虧損擴大到近7億元，2017年虧損合計逾10億元，每股淨值剩下1.63元，若淨值轉為負數，恐被迫下櫃。而今天主動宣布申請終止上櫃，讓外界大感意外。



商店街董事長詹宏志今天樂觀表示，日本行動電商新星Mercari今年3月剛完成一輪增資，其公司估值已超過20億美元（約新台幣600億元），而Mercari每月成交金額約為新台幣30億元；以商店街個人賣場現在的發展規模及成果來看，單月新台幣40億元以上的交易金額已超過Mercari，未來個人賣場的發展將更值得期待。



詹宏志說，現在的商店街是一家充滿活力和成長的新創公司，此次主動申請私有化，商店街將以更積極的態度面對競爭，私有化之後將進行資本及組織架構調整，並積極布局海內外市場，未來不排除以全新架構回到資本市場。



詹宏志強調，今天在董事會贊成商店街下櫃的股東共同負有購回商店街股份的義務，包括網路家庭、露天、日商伊藤忠3家合計持股商店街超過76%，因此流通在外股份不超過24%，網路家庭承諾收購商店街流通在外股份所需金額約3億元，收購完成後很快會進行新一輪的增資，但未來的股權結構要等增資完成後才知道。（編輯：張良知）1070508