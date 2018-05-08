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美國國防廠商參訪漢翔 讚技術先進

發稿時間：2018/05/08 18:29

最新更新：2018/05/08 18:29

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（中央社記者韋樞台北8日電）參加台美國防產業論壇的美國國防產業廠商代表今天參訪漢翔航空，對漢翔的複合材料廠及民用機組裝品質讚譽有加，雙方交流熱絡。

定調為民間交流的台美國防產業論壇10日登場，與會的美方國防產業廠商代表團一行11人今天下午參訪漢翔航空，由總經理林南助接待解說。

林南助告訴中央社記者，美方參訪團今天下午2時抵達漢翔台中沙鹿廠參訪，近下午4時離開，全程參訪近2小時；參訪廠房包括最新的先進複合材料中心及民用機組裝廠。

林南助轉述，美方廠商代表對漢翔的研發能量、民用機零組件承製與組裝能力讚譽有加，雙方針對許多製造和組裝技術上熱絡交流。

至於漢翔是否有機會與美國國防產業廠商進一步合作機會，林南助表示，今天未涉及進一步合作議題。

年度性的美台國防工業會議將於下半年在美國舉行。為強化台美國防產業交流，台灣國防產業發展協會舉行「台美國防產業論壇」，10日在高雄登場。

漢翔航空於2010年11月完成先進複材中心（TACC）籌建並開始投產，帶動國內複材產業升級。另外有感於全球航空產業競爭激烈，及台灣遭先進國家與新興國家上下夾擊，於2016年6月2日誓師成立「台灣航太產業A-Team 4.0聯盟」，結合國內原物料、機械設備、生產製造、物流運輸，銀行業者與學研單位等，以「精實體質、提升競爭」理念，運用「異業結盟、同業整合」的模式，目標成為國際航太大廠一級供應商。（編輯：林沂鋒）1070508

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