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華爾街釋出善意 擬設比特幣交易部門

發稿時間：2018/05/08 18:41

最新更新：2018/05/08 18:41

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（中央社舊金山7日綜合外電報導）虛擬貨幣比特幣進入未受管制的金融世界，遊走在邊緣已將近10年了，目前部分華爾街響叮噹的大公司正為了比特幣暖身。

根據「紐約時報」（The New York Times）看到的電郵和文件以及4名匿名消息人士，紐約證券交易所（New York Stock Exchange）母公司一直在研究建構線上交易平台，讓大型投資機構買進和持有比特幣。

在此之前，高盛（Goldman Sachs）就公開表示有意開設比特幣交易部門，這很可能是華爾街銀行創建這類事業的首例。

數位貨幣的主要特質為高風險和投機性投資。高盛和紐約證券交易所母公司洲際交易所集團（Intercontinental Exchange）的這類動作凸顯出，它們的立場出現重大轉變，紛紛朝數位貨幣主流靠攏。

2008年全球金融危機後，比特幣由真實身分至今仍未知、化名為中本聰（Satoshi Nakamoto）的程式設計師創建。設計者發明比特幣的初衷為，以無法被少數強大組織控制的線上替代方案，取代現有銀行架構。

由於華爾街大型機構仍對虛擬貨幣抱持猶豫態度，洲際交易所集團還在研究比特幣交易平台的細節，目前尚未定案，且計畫仍有可能告吹。發言人表示，洲際交易所集團不予置評。

部分大型金融交易所，包括芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange）早已創造出與比特幣價格連動的金融產品。但洲際交易所集團的新部門會提供與比特幣有更直接關係的服務，像是在交易結束時，實際代幣會進入客戶帳戶中。

根據消息人士，洲際交易所集團已經與其他金融機構談過成立新部門一事，銀行可以透過此部門買交換合約。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070508

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