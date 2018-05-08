電商大戰誰勝出 學者：競爭力看兩件事

（中央社記者吳家豪台北8日電）台灣最大電子商務集團PChome網路家庭旗下商店街不敵國外業者競爭，今天宣布申請終止上櫃；學者表示，本土網路服務業者應注重消費者體驗和創新，打造競爭力。



本土電商業者近年陸續走向虛實整合，砸銀彈舉辦直播晚會造勢，例如momo購物網2016年首度舉辦雙11晚會，除了首創網路購物線上直播及電視購物節目Live串聯，並首度邀請網路紅人與電視購物專家進行商品PK銷售，短短90分鐘直播節目觀看總人次突破百萬人次。



PChome24h購物去年跟進，斥資千萬舉辦雙11晚會，除了邀請國內外知名歌手助陣，更透過Live節目及網購平台、社群平台、影音平台的線上直播讓消費者同步收看。



相較之下，國外業者保有快速、靈活的決策彈性，利用免運費及各種社群行銷吸睛。近年快速竄紅的蝦皮購物來台初期大打「免運費」號召賣家進駐，順利衝高流量，雖然去年4月17日起由賣家支付手續費，一度引發反彈，但蝦皮社群小編隨時保持對時事的敏感度，也很重視與用戶之間的交流，總能適時扮演「救火隊」。



為了迎戰來勢洶洶的蝦皮，商店街個人賣場去年1月開始跟進超商取貨運費補貼，到了去年8月補貼門檻降到0元，雖然有效搶到流量，卻同步拉高行銷費用，導致商店街元氣大傷，2017年虧損逾新台幣10億元。



財團法人商業發展研究院商業科技應用研究所副所長戴凡真今天接受中央社記者採訪表示，補貼運費造成的後果與虧損，不只影響商店街，也影響蝦皮，但這不是競爭的根本，只是行銷的做法，因為本質上會造成虧損，不可能長久。



戴凡真說，網路服務因為跨國太容易，一定會碰到很多外來競爭者，本土網路服務業者該怎麼做？她認為競爭力的根本有兩件事，首先是消費者體驗，其次是創新。



戴凡真強調，台灣電商面對外來競爭，要談的不是跟進運費補貼與否，「要玩燒錢這件事怎麼玩得過人家」，自己的武器一定要回歸服務。



然而，戴凡真直言，台灣看待服務業這件事的心態沒轉過來，癥結在於台灣很會開工廠，受到的商業訓練都與工廠有關，大家的想法都被製造業的概念給束縛，產線一開就不太會變動；反觀服務業卻千變萬化，包括修改服務或使用者介面都要有彈性，重點是找到對的方式服務消費者，這點是台灣較弱的地方。



根據她的觀察，台灣是電商創新很好的「土壤」，不僅網路環境成熟、基礎建設完善，民眾也相當習慣使用網路，加上台灣工程師人才又多，不禁讓人納悶，這樣的地方為何養不出好的大型網路服務企業？



戴凡真說，台灣的網路服務技術往往停留在技術層面，沒有變成真正的市場應用，然而服務的技術需要經過市場淬煉，讓消費者使用後不斷修改，才是真正的好技術，台灣電商產業就缺這樣的技術，否則應該有「百花齊放」的實力。



東森購物電商事業部執行長王志仁指出，台灣C2C（消費者對消費者）電商市場經過蝦皮與商店街陸續推出運費補貼，「有一點把市場給補爛了」，業者不燒錢活不下去，但燒了對公司也不見得有利，可能短期看不到獲利。



王志仁認為，不管是結合線上線下或尋求跨境合作，電商業者如果只有單一商業模式，很容易被規模更大或資源更豐富的業者威脅；反過來說，如果業者的商業模式或服務能找出特色，降低可取代性，營運當然會更穩健。（編輯：張良知）1070508