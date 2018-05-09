禁售燃油車 賴清德：解決空污兼顧能源轉型

（中央社記者潘姿羽台北9日電）政院去年底拍板2035年起逐步禁售燃油車，行政院長賴清德今天出席中油綠能論壇時表示，政府推動能源轉型時，也希望減少空污，因此解決移動污染源是重要政策。



政府訂出2030年公務車全面電動化，2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車的政策目標。賴清德說明，國人在期盼非核家園的同時，同樣重視空污問題，因此政府推動能源轉型過程，除了穩定供電，也會減少空污，而占了逾30%的移動污染源、也就是交通車輛產生的污染，就是政府欲改善的方向。



不過政府逐步禁售燃油車，勢必衝擊到中油未來經營模式，中油也在5月9日起一連二天舉辦「台灣中油智慧綠能加油論壇」，探討智慧綠能轉型的最適發展策略。



賴清德致詞時，對中油即早因應轉型的布局非常肯定，並期許中油不只要避免受到衝擊，更能夠有餘裕助政府一臂之力，創造三贏局面，不只中油獲利、台灣能源轉型成功，也大大降低空污對民眾的威脅。



賴清德更強調，希望在轉型過程中，能夠創造產業商機，但這需要公私協力才能發揮最大效益，因此政府除了提出政策目標，也會作為民間的後盾，共同解決其中可能遇到的問題。



賴清德說，除了逐步禁售燃油車，政府已端出具體的減少空污行動方案，有計畫地淘汰二行程機車，並協助汰除老舊污染車輛，對於餐廳廚房的油煙管制，也有輔導措施。



賴清德最後勉勵中油以及其他與會業者，希望業界能夠一同共襄盛舉，響應能源轉型、減少空污，因為唯有政府與民間業者共同合作，才能順利轉型、達成目標。（編輯：黃國倫）1070509