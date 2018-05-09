核一除役起手式 楊偉甫：乾貯設施須如期執行

台電核一廠除役時間表已明確，但核一廠乾式貯存設施因新北市有疑慮，未取得水土保持計畫許可。台電董事長楊偉甫9日表示，除役階段起手式要做出來，乾貯設施必須如期執行。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北9日電）台電核一廠除役時間表已明確，但核一廠乾式貯存設施因新北市有疑慮，未取得水土保持計畫許可。台電董事長楊偉甫表示，除役階段起手式要做出來，乾貯設施必須如期執行。



台灣電力公司核一廠、核二廠核廢料貯存池爆滿，而蘭嶼核廢料貯存場遷場聲音不斷，核廢料處理問題受到各界關注。



核一廠1號機和2號機預計年底及明年7月除役，但國內核廢料最終場址難有定案，尚未出爐前，用過核燃料束可先放置於溼式與乾式貯存設施。



不過，因核一廠溼式燃料池已滿，核一廠高階核廢料原本有建置室外乾式貯存設施，但新北市一直沒核發水土保持計畫許可，行政院原子能委員會已要求台電改建造室內乾貯設施，台電目前和新北市政府協商。



楊偉甫今天在立法院經濟委員會前受訪指出，目前繼續跟新北市好好溝通。核一廠除役時間表已經明確，希望排除新北市政府對水土保持部分的疑慮，乾貯設施如果沒有辦法如期執行，後面除役的時程也無法啟動。



楊偉甫說，新北市政府希望核廢料離開新北，除役階段第一步的起手式就要做出來，就是乾貯的設施可以執行，希望互相了解，讓新北市政府同意乾貯存設施的計畫。



這項計畫卡關3年多，新北市政府對於台電補件的說明仍有疑慮，楊偉甫說，已多次對新北市政府的要求說明，中間需要溝通，任何需要台電提供詳細計畫都願意積極配合，除役的動作在年底就要開始，期望得到共識如期推動。



據台電規劃，乾貯一期要先容納核一廠1號機、2號機反應爐內的燃料束，待二期室內乾貯完工後，就可移入放置，而二期乾貯同樣需要新北市審核。



台電也說明過，使用過的核燃料，已從目前貯存的核電廠燃料池，逐步轉移至中期乾式貯存，以利推動最終永久處置，原能會已審查通過核一除役計畫，要求中期乾貯不得轉作最終處置場所。(編輯：陳永昌)1070509