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電動車時代來了 中油要當領頭羊

發稿時間：2018/05/09 11:59

最新更新：2018/05/09 11:59

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（中央社記者林孟汝台北9日電）中油董事長戴謙今天表示，2018年是轉型關鍵年，中油要扮演落實電動車政策的領頭羊，未來中油加油站也會變身為商業平台，海納百川各家廠牌電池。

迎接綠能新時代，中油公司今天起一連兩天在中油大樓舉行智慧綠能加油站論壇，邀請產官學研界各領域專家共同進行深度交流探討。

台灣中油目前旗下有近2000個加油站，戴謙表示，為推動與落實加油站轉型，台灣中油已組成「台灣中油智慧綠能加油站專案辦公室」，包含3年內在加油站及公共場域完成設置1000座電動機車充/換電柱，並導入大數據、智慧化、物聯網等新興應用，建立微電網，轉型為綠能加油站，希望未來台灣中油加油站能夠成為社區的多元能源補給站。

為對抗空污，行政院長賴清德去年12月宣布，將推動2030年達成公務車輛及公車全面電動化、2035年新售機車、2040年新售汽車全面電動化的目標。

戴謙在會前受訪時表示，移動式的污染源量非常大，全台目前1300多萬輛機車使用含硫汽油，對人體健康及環境都有負面影響，中油是國營事業，願意扮演領頭羊，攜手電動汽機車、電池製造業者先做好布局。

他說，政府政策未宣示推動電動車前，很多製造業者因為沒有消費者，研發生產面臨很大壓力，「2018年是轉型關鍵年」，盼在政策推動下，充/換電柱等相關產業都能夠發展起來。

戴謙指出，在未來汽機車都要改成電動車的情形下，中油恐要面臨「沒有對象來加油」的窘境，不過，中油有3個研究所，也研發出製造電池的一級材枓，對創造中油自有品牌是有利基，更吸引日本電池大廠TDK總社長21日來台簽合作備忘錄。

他說，未來加油站將轉型成商業平台，「海納百川」，就像便利超商一樣，可以接受所有充換電廠牌，「這是一個機會」，歡迎大家一起來。（編輯：張均懋）1070509

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