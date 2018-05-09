IMF：今年印度經濟成長率可達7.4%

（中央社記者康世人新德里9日專電）國際貨幣基金（IMF）今天在一份報告中重申，印度是2018年全球成長最快的經濟體，預測經濟成長率可達7.4%，2019年成長率進一步達7.8%，中期前景維持樂觀。



由於印度總理莫迪正率領印度人民黨（BJP）參與激烈選戰，盼能從國大黨手中奪取卡納塔卡省（Karnataka ）執政權，印度「金融快報」（Financial Express）指出，IMF上述報告等於在卡納塔卡省投票前為莫迪喝采。



國際貨幣基金在這份亞太地區經濟展望報告表示，印度經濟正從廢鈔和實施商品與服務稅（GST）的衝擊中復甦，預計印度的經濟復甦將透過因短暫衝擊而生的反彈及強勁的私人消費支撐。



報告指出，印度2018年的通貨膨脹將可維持在印度儲備銀行（RBI，印度央行）設定的通膨上限4%範圍內，但可能有正、負2%的變化。



IMF在報告中也提出警告，由於印度的通膨壓力加大，貨幣政策應該維持緊縮傾向。



報告預測，印度2017年的消費者物價指數上漲3.6%，2018年和2019年預計將上漲5%。



此外，這份報告指出，亞太地區的經濟成長仍然強勁，是全球最具活力的地區，占全球成長的60%以上，且其中有3/4的成長來自印度與中國，亞太地區預計2018年和2019年的經濟成長率達5.6%。



但從中期來看，報告認為，因全球金融局勢趨緊、保護主義政策轉向及地緣政治緊張局勢加劇等，亞太地區經濟下行風險居主導地位。



IMF除預測印度2018年經濟成長率可達7.4%外，也預測中國在同一年的經濟成長將放緩至6.6%；台灣在2018、2019年的經濟成長率，預測分別為1.9%和2%。（編輯：王同禹）1070509