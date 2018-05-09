寶佳質疑違反金金分離 台新金反駁

（中央社記者田裕斌台北9日電）寶佳集團質疑台新金控違反金金分離原則，台新金發表聲明反駁，董事長夫人彭雪芬雖任新光金控董事，但並非代表台新金，寶佳的質疑嚴重誤導大眾。



台新金總經理林維俊在7日的法人說明會中，直指寶佳同時持有台新金、台中商銀、三信商銀及永豐金控股權，若進入台新金董事會，恐有洩密之虞，將傷害台新金股東權益；對此寶佳則指控，彭雪芬任新光金董事，才是真正違反金金分離原則。



台新金聲明指出，成立至今未曾在新光金有董事席次，彭雪芬是以家族投資公司進賢投資代表人身分擔任新光金董事，一開始就不是代表台新金，且台新金對進賢投資無任何持股，進賢投資的新光金法人董事身分與台新金無關。



台新金也表示，彭雪芬自2016年起以進賢投資代表人身分擔任新光金董事，符合當時法令規範，若將來法令對此有新的規範，將配合調整辦理。



不過，金融監督管理委員會今天宣布研擬修正銀行法部分條文，修正重點包含增訂銀行負責人競業禁止的金金分離原則，禁止銀行負責人不能同時在兩家銀行擔任董事；金管會銀行局副局長莊琇媛表示，銀行法修法將要求負責人遵守競業禁止的基本盡職條件，銀行負責人將以同一人同一關係人來認定，若違反規定，可依銀行法第131條開罰新台幣50萬元至1000萬元，不排除適用銀行法第61之1條，停止銀行部分業務、解除董事、監察人職務或停止其於一定期間內執行職務等。



金管會也解釋，所謂同一人同一關係人，是指同一自然人或同一法人，其中，同一自然人的關係人包含配偶、未成年子女；即某A若已在甲銀行出任董事，某A配偶將被視為某A的關係人，未來修法後，某A配偶恐無法出任乙銀行的董事。（編輯：林淑媛）1070509