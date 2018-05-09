499開放全民搶辦 剛續約高資費戶喊冤

（中央社記者江明晏台北9日電）電信業499吃到飽限時開放全民引爆申辦潮，許多民眾不惜付違約金也要辦，但剛辦高資費的用戶喊冤，電信業者回應，目前無回溯補償措施，但會依市場需求不定期推促銷方案。



4G吃到飽風暴再起，電信三雄昨天宣布，499上網吃到飽、網內通話免費方案開放全民申辦，從今天至15日止為期7天短期促銷，引爆民眾申辦熱潮，不少用戶精算，認為付高額違約金也划算。



上班族林先生接受中央社記者訪問表示，原本資費是1399元上網吃到飽、網內免費，合約到期仍有5個月，違約金3346元，精算後，解約重新申辦499元方案，「每個月可以省下900元，等於4個月就回本」。



但也有用戶喊冤，才剛申辦699綁約30個月方案，若要解約申辦499方案，違約金就有7000元。



針對剛申辦高資費方案的用戶，是否有補償方案？遠傳電信今天回應，確定不會有回溯方案，但會依據市場狀況不定期推出促銷方案，期望能滿足消費者需求。



中華電信回應表示，若客戶對於現行使用費率或綁約優惠有任何疑問，建議直接至中華電信實體門市或撥打客服專線；服務人員將依客戶門號實際狀況，提供最划算且適合的方案讓客戶選用。目前中華電也沒有公告補償方案。



中華電信董事長鄭優日前受訪回應，在競爭非常激烈的市場上，廠商通常會在適當時機採取短期促銷，跟百貨公司一樣，因此中華電信把「低價資費」定位短期性促銷。



中華電信行動通信分公司總經理陳明仕則說，中華電資費主軸還是「大4G」，包含各級距、限速、限量或吃到飽等購機方案，也還有市話與網內網外等不同變因，認為行動服務要比較多元化，「走向健康的路」，而目前用戶仍有高占比是屬高ARPU的「大4G方案」，特定時間會對某些客群做季節性短時間促銷。



另外，網友傳出，雙北部份中華電信門市為搶進母親節檔期，已推出購機、續約可折抵家電的優惠，甚至可將違約金拿去折抵，等同綁約499免繳違約金，還加送家電。



中華電信表示，已於5月1日推出「溫馨五月季」母親節專屬優惠方案，5月底前申辦指定方案，即贈送濾水壺或三明治機。



中華電信昨天晚間宣布，新台幣499元吃到飽方案限時7天擴大全民申辦，台灣大哥大、遠傳電信隨即宣布全面跟進，電信產業恐啟動低價吃到飽「無限之戰」。



亞太電信稍早宣布，打電話和上網吃到飽雙飽限時499方案，搭配「壹起省」活動，12期每期100元帳單折抵，等於再把門檻下殺至399元。



台灣之星表示，在4G開台就首推平價4G上網吃到飽方案，自稱「平價4G吃到飽始祖」，也是全台唯一承諾全系列資費「終身一價到底」約滿不調漲的電信業者，目前不限速吃到飽門檻僅399元。（編輯：鄭雪文）1070509