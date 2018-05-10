公司法修法 新創業者：別把經營人當媽寶

（中央社記者廖禹揚台北10日電）立法院經委會今天舉辦公司法修法公聽會，參與公聽會的新創業者多認為，政府不該將公司經營人及投資人當「媽寶」，應給予更多彈性，並以加強後續監管來避免風險。



立法院經濟委員會今天舉行「公司法修法─制度鬆綁，驅動創新創業投資」公聽會，邀請新創業者及專家學者，針對新創公司組織型態鬆綁、公司設立登記及資本額查核、電子登記平台申報及查閱項目進行討論。



參與公聽會的新創業者多認為，若要驅動創新創業，這次修法應該是「減法」，而非為了避免個案增訂法條。以視訊參與公聽會的AME CLOUD VENTURES投資人簡志宇指出，無論是現行法規或修正草案，都是把公司經營人及投資人當「媽寶」，從政府角度想像公司最好的平衡點來訂定太多法條，但事實上每家公司的平衡點都不同，結果就是「法條擋掉很多好人，但壞人一定可以找到漏洞」。



UXTesting執行長黃彥嘉也指出，政府立法都優先考量「風險」，但過多繁瑣手續與規範，不只對多是技術人員組成的新創團隊來說是困擾，也影響外國團隊及資金來台的意願。他舉例，美國在公司登記等前端規定較有彈性，但監管很嚴格，甚至必須負擔刑事責任，同樣能達到避免風險的效果。



針對公司設立登記及資本額查核部分，現行第7條公司申請設立登記資本額，應經會計師查核簽證，但民主進步黨籍立委高志鵬版擬排除「現金出資」者，引發會計師高度關切，認為可能成為洗錢防制工作的漏洞。



新創業者則認為，現行規定太過時，希望增訂適用樣態。流線傳媒股份有限公司發行人張育寧指出，新創業者經常只是為了滿足法律規定，為了通過查核而籌措一筆資本額，但卻不一定符合公司需求，最後流於形式，公司在既定做法上對律師或會計師的需求反而相對降低；若能在設計股權結構上給予彈性，新創業者勢必更需要律師及會計師協助，既符合公司需求，也不失由會計師、律師協助監管的功能。



經濟部次長王美花坦言，這次公司法修法納入太多目標，其中尤其在驅動創新創業投資及洗錢防制上有所衝突，後續在修法過程中也會再評估是否需要調整。（編輯：黃國倫）1070510