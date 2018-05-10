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上銀Q1毛利率5年半高 獲利創單季新高

發稿時間：2018/05/10 14:36

最新更新：2018/05/10 14:36

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）上銀第1季毛利率達到40.04%，創5年半來單季高點，單季獲利來到新台幣12.15億元，創單季新高。上銀董事會規劃現金增資發行1200萬股。

上銀第1季合併營收65.53億元，較去年第4季61.48億元成長7%，比去年同期43億元大增52%。上銀第1季營收創歷史單季新高。

上銀第1季合併毛利率40.04%，較去年第4季39.2%微增，比去年同期32.28%增加7.76個百分點。法人指出，上銀第1季毛利率創2012年第3季以來單季高點。

上銀第1季營業費用來到12.24億元，營業費用率約18.7%，第1季研發費用約3.3億元。

上銀第1季合併營業利益14億元，合併營益率21.37%，較去年第4季19.77%增加1.6個百分點，比去年同期10.52%增加10.85個百分點。法人指出，上銀第1季營益率是2014年第1季以來單季高點。

上銀第1季業外收入約5300萬元，其中匯兌收益約8400萬元，去年第4季認列上銀光電資產減損約5億元。

上銀第1季歸屬母公司業主淨利12.15億元，季增44%，較去年同期大增325%，法人指出創歷史單季新高。上銀第1季每股稅後純益4.34元，優於去年第4季EPS 3.02元和去年同期EPS 1.02元。

法人指出，上銀第1季獲利創單季新高，第1季營運表現優於預期。

從產品營收比重來看，上銀第1季滾珠螺桿占比約25%，線性滑軌占比約57%，工業機器人占比約9%，其他占比9%。

上銀董事會今天也決議辦理現金增資，發行股數約1200萬股，其中80%規劃由原股東按認股基準日股東名簿記載持股比率認購，本次增資資金用途主要是償還借款及改善財務結構。法人預估此次募資規模約55.6億元。（編輯：郭萍英）1070510

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