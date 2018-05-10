499吃到飽網傳違約金計算機 電信業者這樣看

4G低價吃到飽風暴再起，電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天，擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到新台幣500元門檻，引爆空前熱潮。圖為敦南門市排隊人潮。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北10日電）499吃到飽引爆申辦潮，網路上流傳「門號解約金計算機」網頁，拆解違約金公式。電信業者私下表示，具參考價值，但還是會有誤差，建議以門市或客服人員提供為主。



4G低價吃到飽風暴再起，電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天，擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到新台幣500元門檻，引爆空前熱潮。



不少資費千元以上的用戶精算過後，發現就算付高額違約金解約申辦也划算，昨天開辦首日，不只中華電信客服、官網數位門市壅塞掛點，實體門市也湧進大批等待人潮。



499吃到飽限時7天，多數民眾仍有合約在身，決定是否解約申辦的最大關鍵就是「違約金多少？」但無奈客服忙線中，門市被大批用戶擠爆，儘管不少門市設立專櫃替民眾試算違約金，但還是杯水車薪，來不及消化人潮。



網路上流傳「門號解約金計算機」網頁，拆解違約金公式，需要的3項變數分別為終端設備及電信費用補貼款、月租費優惠 （已享月租費優惠）、其他補助 （優惠平板購買減價）。



計算方式為（已享月租費優惠+終端設備補貼） X （合約剩餘日數/合約總長度日數），網站也提供輸入欄位可直接計算，若不知道門號合約相關資訊，還可從上方各門號頁面直接查詢。



電信門市人員實際測試比較後指出，認為此程式內建各專案違約金，若不填寫專案補貼金額，違約金金額就是正確的；但如果消費者在不清楚的情況下輸入專案補貼金額，違約金就不對了。



有業者分析，每一個專案都有不一樣的補貼款，且手機價值不一，認為此網站有參考價值，但有的補貼款後來有調高，不能確定是否均正確無誤，但不會否定其參考價值。



另一電信業者受訪回應，具參考價值，但無法確認第三方單位提供的資訊與計算方式是否正確，實際金額還是要以公司方面計算為主，建議透過客服或門市。



門市人員建議，此波499吃到飽快閃方案開放全民，認為對月租費1399元以上的高資費族最有利；但如果是剛購機綁高資費的用戶則要三思，因為違約金可能相當驚人；如果是千元以下的低資費族，由於每個月價差小，加上違約金恐怕還要倒貼。（編輯：張良知）1070510