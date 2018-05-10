/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬來西亞 中華電信 民視 伊朗
> rss

民視延長臨時授權 業界：斷訊恐影響廣告

發稿時間：2018/05/10 17:00

最新更新：2018/05/10 17:00

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北10日電）民視延長臨時授權，凱擘今晚確定不會面臨斷訊抉擇。業界分析，若擁有百萬戶的凱擘都斷訊，加上TBC和台固，民視恐少掉半數收視戶，民視如果不給臨時授權，恐影響廣告收入。

民視授權爭議續燒，外界擔憂凱擘恐步上TBC「斷訊民視新聞台」後塵，凱擘原先只有取得民視至今晚的臨時授權，面臨兩難抉擇，因為不斷訊就是違反著作權法，斷訊則是違反國家通訊傳播委員會（NCC）行政命令恐遭罰。

凱擘稍早對中央社記者表示，已取得民視延長至5月25日的臨時授權。換言之，凱擘今晚的民視斷訊危機解除。凱擘目前擁有109萬的用戶數。

業界分析，民視新聞台、民視台灣台、民視第一台均在凱擘上架，凱擘又有109萬用戶，如果為了談判，不給臨時授權，民視被斷訊恐影響廣告收入。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者，根據NCC資料顯示，這幾家業者收視戶總和占全台超過45%。

3家業者與民視談不攏授權上架，爭議延宕數個月，TBC日前因未取得民視新聞台臨時授權協議，為避免侵權行為，於3日晚間11時59分59秒起，停播民視新聞台，估影響逾70萬收視戶。

NCC以行政處分方式要求民視持續提供臨時授權凱擘，凱擘表示，會遵守NCC命令於5月25日前協議提付仲裁或採取其他可授權方式，積極努力達成雙方合意。

然而，業界進一步指出，距離5月25日只剩15天，民視延長授權不難，但雙方是否能在期限內達成共識，仍存在變數，而屆時也不排除再度上演斷訊危機。（編輯：楊凱翔）1070510

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP