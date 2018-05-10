民視延長臨時授權 業界：斷訊恐影響廣告

（中央社記者江明晏台北10日電）民視延長臨時授權，凱擘今晚確定不會面臨斷訊抉擇。業界分析，若擁有百萬戶的凱擘都斷訊，加上TBC和台固，民視恐少掉半數收視戶，民視如果不給臨時授權，恐影響廣告收入。



民視授權爭議續燒，外界擔憂凱擘恐步上TBC「斷訊民視新聞台」後塵，凱擘原先只有取得民視至今晚的臨時授權，面臨兩難抉擇，因為不斷訊就是違反著作權法，斷訊則是違反國家通訊傳播委員會（NCC）行政命令恐遭罰。



凱擘稍早對中央社記者表示，已取得民視延長至5月25日的臨時授權。換言之，凱擘今晚的民視斷訊危機解除。凱擘目前擁有109萬的用戶數。



業界分析，民視新聞台、民視台灣台、民視第一台均在凱擘上架，凱擘又有109萬用戶，如果為了談判，不給臨時授權，民視被斷訊恐影響廣告收入。



鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者，根據NCC資料顯示，這幾家業者收視戶總和占全台超過45%。



3家業者與民視談不攏授權上架，爭議延宕數個月，TBC日前因未取得民視新聞台臨時授權協議，為避免侵權行為，於3日晚間11時59分59秒起，停播民視新聞台，估影響逾70萬收視戶。



NCC以行政處分方式要求民視持續提供臨時授權凱擘，凱擘表示，會遵守NCC命令於5月25日前協議提付仲裁或採取其他可授權方式，積極努力達成雙方合意。



然而，業界進一步指出，距離5月25日只剩15天，民視延長授權不難，但雙方是否能在期限內達成共識，仍存在變數，而屆時也不排除再度上演斷訊危機。（編輯：楊凱翔）1070510