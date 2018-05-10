泰國網購商機火 北市攜PChome助攻

（中央社記者江明晏台北10日電）響應政府新南向政策，瞄準泰國網購商機，PChome Thai攜手台北市產業發展局開設「台北好物館」商品專區，整合北市府、跨境平台及代營運商資源，協助台北市商品外銷東南亞。



泰國已成為東南亞電商市場的重要版圖，市調機構Statista估計，2018年泰國線上購物滲透率為18%、零售電商（B2C）市場規模為35.4億美元，至2022年網購滲透率可達20.7%，市場規模可望攀升至58.3億美元，約新台幣1743億元，年均複合成長率為13.2%，顯示泰國線上購物蓬勃發展。



隨著泰國政府近期推動「泰國4.0」戰略，加速發展數位經濟與電商產業，而智慧型手機普及率持續成長也將帶動行動購物風潮。



台北市政府於今天舉辦「2018新南向泰Easy商機媒合招商說明會」，北市產業局局長林崇傑致詞時表示，根據經濟部新南向跨境電商工作計畫，亞太地區的電商銷售總額約占全球6成以上，而鄰近台灣且消費成長最快的東南亞6國更是台灣業者應優先關注的潛力市場，協助台北市業者進軍東南亞，北市府與已經成功進入泰國市場的台灣電商平台PChome Thai合作，透過「台北好物館」商品專區的設立，省去業者單打獨鬥的痛苦摸索，輕鬆上架、前進東南亞。



台灣本土唯一落戶東南亞的電子商務平台PChome Thai營運長蔡文雄指出，台北好物館開發台灣賣家後台系統，更提供完整跨境交易解決方案，包含簡便國際物流、代理清關、台灣金流服務、雙語客服、當地行銷服務及零成本拓展泰國業務等六大優勢。



透過PChome Thai「台北好物館」，北市業者只需要台灣的銀行帳戶就可以進行交易，無須申請泰國銀行帳戶或開立外幣戶頭；商品只要寄送至PChome Thai指定台灣倉儲位置，就能順利出貨，如同在台灣寄送商品一樣，無須擔憂語言不通、繁瑣的金流及國際物流問題。



PChome於2015年以C2C拍賣模式進軍泰國以來，專注在地市場開發，掌握完善金流及物流解決方案，透過與台北市政府合作設立「台北好物館」，PChome Thai正式開啟跨境電商營運模式。



根據統計，泰國線上購物以消費電子、時尚等品項最為熱門，蔡文雄表示，「目前泰國消費者對於台灣的消費型電子產品有很高的品牌認知度，未來將透過本身資源並搭配泰國節慶等行銷策略，透過PChome Thai台北好物館協助北市廠商拓展外銷品項。（編輯：楊凱翔）1070510