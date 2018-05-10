股利配息時程更彈性 業者：須考量多重狀況

（中央社記者田裕斌、張建中、韋樞台北10日電）立法院審查公司法部分條文修正草案，放寬企業得每季或半年分配現金股利獲得朝野共識。企業表示，須從公司營運、市場價值、股利多寡及配發成本等來考量。



立院經委會今下午繼續審查「公司法部分條文修正草案」，其中第228-1條股利分派的「股王條款」，立委一致無意見同意中國國民黨籍立委蔣萬安的提案，放寬給予公司得以「每季、每半年」分配現金股利。



台灣證券交易所副總經理陳麗卿表示，其實海外許多主要市場都有讓公司在1年內分次發放股息的制度，證交所到海外引資時，也曾有外資建議台灣採行分次發放股息，增加投資誘因，不過由於事涉公司法修正，待修法通過後，證交所將會研擬相關配套措施。



陳麗卿認為，公司若分次發放股息，對於機構投資人可增加投資的吸引力，且這套制度在其他市場已經採行，並非台灣獨創，預估機構法人認同度會相當高。



上市公司中鋼表示，由於修正草案還未全數通過，未來待條文確定後再來研究。不過一般來說，企業除非獲利豐厚，才會考量分次配發現金股利；若是每年配發新台幣1、2元現金股利者，是否值得分次配發應再考量。



中鋼指出，究竟是每季、每半年或每年配發一次股利，應該視企業價值、市場狀況、營運狀況、股利多寡、配發成本等做統籌考量為宜。



針對立法委員有意放寬給予企業得以「每季、每半年」分配現金股利，晶圓代工廠台積電表示，樂見這樣的調整。



一名不願具名的科技廠主管說，現行公司盈餘分配，一年配發一次，套利者只要在除息前買進股票，就能分得企業過去一年經營的成果，對於長期的投資人並不公平。



業者表示，未來股息若能每季配發，投資人想要分享企業的經營成果，就要長期持股，有利增進長期投資風氣。



經濟部次長王美花表示，行政院版鬆綁為可每半年分派盈餘，主要是呼應大公司需求，認為有助吸引投資，而立法委員蔣萬安提案可提供更多彈性，以經濟部立場可以接受。



王美花也說明，此項鬆綁僅限現金股息，股票股利分派仍須經股東會同意。若公司法修法於本會期通過，這項條文就有望在明年正式生效，但由於股利分派涉及會計年度計算，應仍會以年度為單位辦理。（編輯：張良知）1070510