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富邦金4月大賺60億 重回金控獲利王

發稿時間：2018/05/10 20:55

最新更新：2018/05/10 21:57

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金控獲利王寶座換人坐，富邦金自結4月稅後純益60.1億元、累計1至4月稅後純益224.6億元、每股稅後純益(EPS)2.2元，擠下國泰金，重回金控獲利王。中央社製圖 107年5月10日金控獲利王寶座換人坐，富邦金自結4月稅後純益60.1億元、累計1至4月稅後純益224.6億元、每股稅後純益(EPS)2.2元，擠下國泰金，重回金控獲利王。中央社製圖 107年5月10日

（中央社記者田裕斌台北10日電）金控獲利王寶座換人坐，富邦金自結4月稅後純益60.1億元、累計1至4月稅後純益224.6億元、每股稅後純益(EPS)2.2元，擠下國泰金，重回金控獲利王。

富邦金表示，富邦人壽4月在投資績效帶動下，單月稅後純益34.48億元，累計前4月稅後純益127.39億元，較去年同期大幅成長186%；台北富邦銀行則是在淨利息收入及淨手續費收入同步成長下，4月稅後純益17.02億元，較去年同期成長25%，累計前4月稅後純益66.96億元，較去年同期成長18%。

國泰金自結4月獲利則較3月略減，單月稅後純益42億元，累計1至4月稅後純益274.5億元、EPS約2.17元，獲利絕對數仍是金控第一，每股獲利則以些微差距暫居第2，國泰金表示，由於帳上有匯兌收益，增提外匯價格變動準備金24.9億元，累計帳上外匯價格變動準備金已達137億元，為新台幣匯率變動厚植老本。

新光金則以自結4月稅後純益12.45億元、累計1至4月稅後純益178.72億元，穩居金控獲利第3名，包括國泰金、富邦金、新光金3大旗下有大型壽險業的金控，前4月EPS也都超越1.6元，國泰金、富邦金的EPS更率先突破2元。

分析師表示，4月由於清明節連假、工作天數較少，銀行業獲利較3月略減，使得金控整體獲利受到影響，15家上市櫃金控賺進272.92億元、月減近6%，僅富邦金、國泰金、永豐金、合庫金控逆勢成長；預估5月在工作天數恢復正常下，銀行獲利可望回溫，若資本市場持續維持高檔，金控整體獲利也將較4月成長。

今年前4月金控每股獲利及排名依序為：富邦金、2.2元，國泰金、2.17元，新光金、1.68元，中信金、0.8元，兆豐金、0.72元，元大金、0.64元，玉山金、0.59元，第一金、0.49元，台新金、0.44元，合庫金、0.41元，華南金、0.38元，永豐金、0.32元，開發金、0.29元，國票金、0.26元，日盛金、0.22元。（編輯：楊凱翔）1070510

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