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美股大漲 台股可望挑戰10800點關卡

發稿時間：2018/05/11 08:31

最新更新：2018/05/11 08:31

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（中央社記者韋樞台北11日電）台股連5漲之後，指數接近10800點整數關卡，外資也反賣為連2買，新台幣終止連3貶，今晨收盤的歐美股再度聯袂上漲，可望激勵台股。法人指出，宜注意國際情勢及台股上檔壓力。

美國總統川普決定退出伊朗核子協議，市場預期原油供應趨緊，油價今天一度創下3年半來的新高，但因獲利回吐賣壓回檔，今晨收盤的歐洲股市終場都收紅；美股連續第2天收紅，主因新公布的數據顯示通貨膨脹溫和，市場認為可望減少聯邦準備理事會(FED)升息的機會。道瓊工業指數上漲196.99點，或0.80%，收在24739.53點。

受美股上漲激勵，台股連續收復5日線和月線，同時蘋概三大權值股也回神不再大跌；而美國退出伊朗核子協議，油價走高帶動油電和塑化類股走揚，為台股帶來正面作用。

外資連兩天買超台股，10日新台幣止貶回升，終場收29.872元兌1美元，升5.6分，終止連3貶；元大期貨認為，新台幣貶值壓力消退，有助緩解資金外流的風險。

外資10日買超現貨新台幣27.63億元，外移資金的趨勢減弱，期貨淨多單則減碼1118口至3萬2740口，在期指連日反彈後獲利了結。

元大期貨指出，台指期近5個交易日累計上漲近260點，並順利克服月線反壓，行情漸趨多頭；近期電子類股偏強，配合油價上漲可望帶動塑化族群，台指期短線可正面以對，後續留意伊朗核協議和美朝峰會的進展。

法人指出，台股近期連續反彈，估計短線上不會超過10800點，低點不會低於10500點，呈現震盪區間走勢，台股指數10日收復月線，接下來將挑戰半年線10775點和季線10795點上檔壓力區。

法人認為，投資人短線上宜注意美中貿易戰的公聽會結果、國際油價是否續漲，以及外資動向和新台幣升貶走勢，攸關原物料股走勢及外銷概念股第2季是否有匯兌利益或損失，可以布局先前已經跌一波的績優股。（編輯：黃國倫）1070511

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