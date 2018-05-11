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抗爭活動持續影響尼加拉瓜經濟

發稿時間：2018/05/11 11:54

最新更新：2018/05/11 11:54

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（中央社馬納瓜10日綜合報導）自從尼加拉瓜於4月18日爆發抗議政府改革勞退年金法案行動以來，截至5月7日，據企業界統計，在這20天的危機中，尼國出口已較去年同期減少了7.3%。

尼加拉瓜政府於上月16日宣布，將透過社會福利局推動一連串的社會福利和勞退年金的改革，這項政策對國內企業家、勞工和退休人員造成極大影響。兩天後的18日爆發嚴重抗爭行動。

面對大規模的抗爭行動，尼加拉瓜政府改革措施叫停，但國家並未恢復平靜。

尼加拉瓜生產外銷協會（APEN）理事長賈柯比（Guillermo Jacoby）表示，這20天內尼加拉瓜的出口額，與去年同期相比，下滑了1080萬美元。

據APEN統計，自4月18日至5月7日，咖啡和蔗糖是受流血抗爭（已造成40多人死亡）影響最大的尼加拉瓜出口產品。

上述期間內，蔗糖的出口在量的方面減少了42.6%，在出口值方面損失了50.9%，總額超過1000萬美元；咖啡的出口與去年同期相比，減少了600萬美元。

但好消息是，這段期間內，尼加拉瓜另一項主要出口產品─金砂，在量的方面成長了50%，總值達到2410萬美元，去年同期的出口值是1490萬美元。

這次的抗爭行動也極可能對尼加拉瓜經濟成長造成影響，去年尼國經濟成長率是5.2%，今年據官方預估可能只有4.5%至5%。（編輯：王同禹）1070511

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