499方案引老客戶反彈 鄭優以買衣服比喻

針對「499方案」相關議題，中華電信董事長鄭優11日親上火線對外說明，開頭就說，「沒有想到反應這麼熱烈」，並向員工與用戶同時表達感謝與抱歉。中央社記者徐肇昌攝 107年5月11日

（中央社記者江明晏台北11日電）499吃到飽引發剛申辦高資費戶不滿，中華電信董事長鄭優今天回應，在特別日子提供優惠促銷，是給顧客的小確幸，也是企業界常見現象；他更比喻，在通路買衣服，經一個星期後打8折，可以要求退錢嗎？



電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，引爆空前申辦熱潮，各地中華電信門市連3日湧入大批等待申辦的民眾，不少門市為消化大量的民眾申辦需求，辦至深夜，隔日又迎接長長的排隊人潮。



針對「499方案」相關議題，中華電信今天由董事長鄭優、總經理謝繼茂及行動分公司總經理陳明仕、行銷處副總經理林文智召開記者會，向社會大眾說明。



鄭優重申這是短期促銷，所以會產生解約金問題，用戶都經過精打細算、比較，再考慮解約後重新申辦；至於是否對老客戶不公平，他認為：「百貨公司在特別節日會舉辦優惠促銷，是給顧客的小確幸，在特別日子會提供優惠，應該是企業界常見現象。」



鄭優也比喻，如果在通路買一件衣服，經過一個禮拜後打8折，有理由要求退錢嗎？他強調，這是短期促銷，目的是讓顧客有選擇機會，也不希望讓老客戶受到剝奪感，但在自由經濟社會裡面，短期性方案，辦或不辦都有選擇，「也許下一次綁約時間到了，也有可能是用更優惠方案也不一定」。



鄭優今天坦言，當初考量母親節到了，要讓媽媽開心、全家開心，因此規劃7天促銷活動，今天是第3天，「沒有想到反應這麼熱烈」。



他表示，首先要對用戶消費者表達感謝，因為競爭對手也推出相同資費，但中華電受到消費者青睞，各地門市申辦案件多，顯示中華電還是普遍受到社會大眾信賴。



他進一步說，第二個感謝是對中華電同仁，顧客湧進各地門市，但同仁都帶著笑容替用戶辦妥申辦方案，他以前時報的同事，花了4個小時又20分鐘申辦成功，也傳訊息來感謝。



同時，鄭優說，他也要對顧客表達歉意，面對顧客上門，雖然緊急因應作為，包括第二線人力派上場支援，但還是有大排長龍的現象，讓顧客久等，引起不少顧客抱怨，特別代表公司，對因為不便造成困擾的顧客表達歉意。



另外，鄭優也向員工表達歉意，有些門市平時晚上9時、10時停止營業，但關門之後要把現場顧客案件辦完，時間都拖到隔天凌晨1時、2時的，這一點對同仁很抱歉，這兩天他也對人事主管表示要給基層員工加油打氣。



鄭優表示，針對未來4天，中華電將祭出3措施加速申辦作業，第一，門市業務分流、第二，部分門市延長營業時間、第三，擴大人力彈性調度。（編輯：林孟汝）1070511