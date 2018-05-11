/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 川金會 國巨 馬來西亞
> rss

499方案引老客戶反彈 鄭優以買衣服比喻

發稿時間：2018/05/11 16:18

最新更新：2018/05/11 16:39

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
針對「499方案」相關議題，中華電信董事長鄭優11日親上火線對外說明，開頭就說，「沒有想到反應這麼熱烈」，並向員工與用戶同時表達感謝與抱歉。中央社記者徐肇昌攝　107年5月11日針對「499方案」相關議題，中華電信董事長鄭優11日親上火線對外說明，開頭就說，「沒有想到反應這麼熱烈」，並向員工與用戶同時表達感謝與抱歉。中央社記者徐肇昌攝　107年5月11日

（中央社記者江明晏台北11日電）499吃到飽引發剛申辦高資費戶不滿，中華電信董事長鄭優今天回應，在特別日子提供優惠促銷，是給顧客的小確幸，也是企業界常見現象；他更比喻，在通路買衣服，經一個星期後打8折，可以要求退錢嗎？

電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，引爆空前申辦熱潮，各地中華電信門市連3日湧入大批等待申辦的民眾，不少門市為消化大量的民眾申辦需求，辦至深夜，隔日又迎接長長的排隊人潮。

針對「499方案」相關議題，中華電信今天由董事長鄭優、總經理謝繼茂及行動分公司總經理陳明仕、行銷處副總經理林文智召開記者會，向社會大眾說明。

鄭優重申這是短期促銷，所以會產生解約金問題，用戶都經過精打細算、比較，再考慮解約後重新申辦；至於是否對老客戶不公平，他認為：「百貨公司在特別節日會舉辦優惠促銷，是給顧客的小確幸，在特別日子會提供優惠，應該是企業界常見現象。」

鄭優也比喻，如果在通路買一件衣服，經過一個禮拜後打8折，有理由要求退錢嗎？他強調，這是短期促銷，目的是讓顧客有選擇機會，也不希望讓老客戶受到剝奪感，但在自由經濟社會裡面，短期性方案，辦或不辦都有選擇，「也許下一次綁約時間到了，也有可能是用更優惠方案也不一定」。

鄭優今天坦言，當初考量母親節到了，要讓媽媽開心、全家開心，因此規劃7天促銷活動，今天是第3天，「沒有想到反應這麼熱烈」。

他表示，首先要對用戶消費者表達感謝，因為競爭對手也推出相同資費，但中華電受到消費者青睞，各地門市申辦案件多，顯示中華電還是普遍受到社會大眾信賴。

他進一步說，第二個感謝是對中華電同仁，顧客湧進各地門市，但同仁都帶著笑容替用戶辦妥申辦方案，他以前時報的同事，花了4個小時又20分鐘申辦成功，也傳訊息來感謝。

同時，鄭優說，他也要對顧客表達歉意，面對顧客上門，雖然緊急因應作為，包括第二線人力派上場支援，但還是有大排長龍的現象，讓顧客久等，引起不少顧客抱怨，特別代表公司，對因為不便造成困擾的顧客表達歉意。

另外，鄭優也向員工表達歉意，有些門市平時晚上9時、10時停止營業，但關門之後要把現場顧客案件辦完，時間都拖到隔天凌晨1時、2時的，這一點對同仁很抱歉，這兩天他也對人事主管表示要給基層員工加油打氣。

鄭優表示，針對未來4天，中華電將祭出3措施加速申辦作業，第一，門市業務分流、第二，部分門市延長營業時間、第三，擴大人力彈性調度。（編輯：林孟汝）1070511

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP