汽車股季報出爐 裕隆首季獲利大增近7成

（中央社記者田裕斌台北11日電）裕隆董事會通過第1季財報，雖然營收較去年同期小幅衰退，但因轉投資東風裕隆虧損減少，單季獲利大幅成長近7成，每股稅後純益(EPS)達0.88元。



裕隆第1季合併營收新台幣237.31億元，年減4.73%，EPS為0.88元，較去年同期的0.52元明顯成長。裕隆表示，去年全面接掌東風裕隆經營權，內部變革逐漸顯現成效，今年第1季認列東風裕隆虧損減少，獲利數相對成長。



不過，裕隆金雞母裕日車今年第1季缺少重量級新車帶動業績，單季合併營收247.92億元，年減約15.85%，稅後純益11.11億元，年減22.95%，每股稅後純益(EPS)3.7元，將汽車股獲利王寶座拱手讓人。



裕日車董事會今天也通過股利分配案，每股擬盈餘分配現金20元，加計以資本公積發放每股1元，每股將有現金股息21元；以今天收盤價259元計算，現金股息殖利率約8.1%。



此外，代理豐田(Toyota)的和泰車今年第1季合併營收471.36億元，年減1.84%；雖然豐田銷售處於淡季，但同集團豪華車品牌凌志(Lexus)NX車系銷售逆勢挺升，衰退幅度比預期小，單季稅後純益27.1億元，年減13.67%，EPS約4.96元。



車商表示，今年上半年國產車表現被進口車壓著打，進口車占銷售比重更已穩在40%以上，在進口車品牌下半年陸續推出新車款搶市下，國產車將提前在第2季就有發表改款車的動作。例如豐田針對Yaris、RAV4全面提高安全配備水準，日產(Nissan)旗下指標車款X-Trail也開放預售，預計在5月下旬正式發表。（編輯：張良知）1070511