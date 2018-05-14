台業者智慧製造多為代工層次 資誠示警

（中央社記者邱柏勝台北14日電）資誠（PwC）說，工業4.0時代，汽車和電子業是數位成熟度最高產業，但台灣汽車與電子業者投入智慧製造多為維繫製造與代工能力，若無法做到水平價值鏈整合，恐面臨生存危機。



資誠聯合會計師事務所今天發布「2018全球工業4.0調查報告」，彙集了全球26國共1155位製造業高階主管對於工業4.0及數位營運的觀點，依調查結果制定「數位成熟度指數」，依全球製造業營運的數位化程度，將其區分為數位冠軍（Digital Champion）、數位創新者（Digital Innovator）、數位跟隨者（Digital Follower）和數位新手（Digital Novice），並探究數位冠軍的角色，以及他們如何超越競爭對手。



調查結果顯示，19%的亞洲製造業已達到數位冠軍的標準，但美洲製造業僅有11%，歐洲、中東及非洲製造業僅有5%，顯見本波工業數位化浪潮是由亞洲帶頭。而在數位冠軍中，汽車業（20%）和電子業（14%）占的比例最高；消費性產品（6%）、工業製造業（6%）和加工業（6%）則大幅落後。



對此，資誠創新整合股份有限公司董事長劉鏡清表示，亞洲製造業的專業經理人對數位技術持開放觀念，再加上缺工及工資和生產成本上揚，驅動亞洲製造業比其他國家製造業更快速將其關鍵營運流程數位化，這意味著以製造為主的台商企業，將面臨更嚴峻競爭挑戰。



劉鏡清分析，台灣中、大型科技業近年紛紛投入智慧製造，也為台商製造業創造了相當的競爭力，但這多半是為維繫製造能力或代工能力，對代工業而言，仍難脫離微利商業模式。10年後智慧製造將成為製造業的基礎而非競爭力，全球製造產業數位化過程也是台商轉型的新契機，台商應把握這最佳時機。



此外，劉鏡清認為，汽車和電子業超越其他產業競爭對手的原因之一，是其供應鏈的高度整合和完整的端到端計劃（end-to-end planning）。數十年來汽車業致力於提高效率、加速產量、減少浪費，並透過精密技術回收營運資本，提供更好的服務給客戶。意味它一直在尋找更好的方法和新技術，以對完善的供應鏈進行細部微調。



劉鏡清表示，電子業通常和供應商有長期密切關係，並經常使用外包製造商，來滿足高需求變化和更短的短生命週期。汽車和電子業的台商若無法透過數位化做好產業間的水平價值鏈整合，未來將會面臨生存危機。（編輯：郭萍英）1070514