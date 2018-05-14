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川普想幫中興通訊恢復營運 挨批資敵

發稿時間：2018/05/14 11:56

最新更新：2018/05/14 12:59

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美國總統川普13日推文表示，他正和中國國家主席習近平正一同努力，讓中國電信大廠中興通訊遭美國斷料後能恢復營運，被質疑打算拯救被視為具間諜風險的企業。（中央社檔案照片）美國總統川普13日推文表示，他正和中國國家主席習近平正一同努力，讓中國電信大廠中興通訊遭美國斷料後能恢復營運，被質疑打算拯救被視為具間諜風險的企業。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天推文表示，他正和中國國家主席習近平正一同努力，讓中國電信大廠中興通訊遭美國斷料後能恢復營運。批評者質疑川普竟打算拯救被視為具間諜風險的企業。

川普推文說：「中國失去了好多就業機會。商務部已接獲指示，辦好這件事。」

中興通訊（ZTE）被控違反美國制裁伊朗和北韓的禁運規定，去年與美方達成和解。隨著美中貿易摩擦加劇，美國商務部4月16日以中興通訊違反和解協議為由，禁止美國廠商向中興通訊供應關鍵零組件7年。

中興通訊去年就密謀違反美國制裁的禁運規定，向伊朗非法運輸美國商品和技術認罪，並與美國政府達成和解。美國商務部說，中興通訊遭美封殺，是違反和解協議的後果。

華府貿易律師、美國貿易代表署（USTR）主管大陸事務的助理代表雷明（Claire Reade）說，相較川普揚言要對500億美元的中國商品課關稅，封殺中興通訊的打擊更讓中國領導階層震驚，恐在北京引起更大不安。

然而，川普提出調和舉措雖可望緩和世界前兩大經濟體間的關係，卻也立刻引發反彈。批評者說，政府打算出手拯救的是被美國情報官員視為存在間諜風險的企業。

眾議院情報委員會資深民主黨議員希夫（Adam Schiff）說：「我們的情報單位曾警告中興通訊對網路安全構成重大威脅。」

希夫推文說：「你（川普）應更加注重我國國安，而非中國的就業機會。」

小布希（George W Bush）時代的白宮文膽佛朗姆（David Frum）說，川普在宣布退出伊朗核協議，並揚言要對繼續與德黑蘭做生意的歐洲國家祭出制裁後，又傳達出一個混亂不協調的信號。

佛朗姆推文說：「國家安全顧問波頓（John Bolton）揚言要對繼續與伊朗從事貿易的北大西洋公約組織（NATO）盟友祭出制裁，中興通訊則對制裁伊朗大大不利，但中國卻享有較寬鬆的待遇。這是為何？」

其他專家表示，川普政策轉彎史無前例。代表中興通訊若干供應商的華府律師賈可布森（Douglas Jacobson）表示，這在一樁高度不尋常的案件裡是個極有趣的發展，使得本案已從制裁和出口管制轉為地緣政治面向。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1070514

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