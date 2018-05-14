孔劉要來了 華碩6/24開ZenFone派對

（中央社記者江明晏台北14日電）華碩今天宣布，預計6月24日舉辦ZenFone 5攝影派對，二度擔任代言人的韓國藝人孔劉將登台親臨現場，與千名粉絲會面，5月底前購機或至官網登錄就有機會獲得入場門票。



華碩自4月中旬推出新一代ASUS ZenFone 5智慧型手機熱銷，登上台灣4月單機銷售冠軍，華碩今天宣布，預計於6月24日舉辦「AI啟動！ZenFone 5攝影派對」，活動當天除了將請來二度擔任ZenFone系列代言人的孔劉親臨現場，還特別打造多個專為「AI智慧雙鏡頭」量身訂製的體驗場景。



華碩今天同時公布「AI啟動！ZenFone 5攝影派對」索票攻略：



一、ASUS ZenFone 5系列購機者



凡5月31日以前購買ASUS ZenFone 5Q / ZenFone 5智慧型手機，並於6月1日中午12時起至官方活動網頁登錄，即可獲得入場門票乙張(共500名，數量有限，贈完為止)。



二、一般民眾 (不限購機與否)



6月4日中午12時起至6月6日止，另開放一般民眾(不限購機與否)線上報名，活動期間至官方活動網頁進行個人資料登錄，就有機會抽入場門票乙張(共400名)，中獎名單將於6月8日抽獎後同步公告。



三、ASUS及其他Facebook官方粉絲團



6月起ASUS與許多夥伴的Facebook官方粉絲團將陸續舉辦線上贈票活動(共100名)。（編輯：林興盟）1070514