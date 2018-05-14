立委：成屋應比照預售屋 強制履約保證

（中央社記者陳俊華台北14日電）民進黨立委洪宗熠今天說，台灣不動產交易缺乏成屋履約保證強制信託的管制，無法保障買賣雙方，龐大資金恐引發詐騙或財團挪用，政府應強化法規保障；內政部表示將納入研議。



民主進步黨立法委員洪宗熠今天與台灣前進文化發展協會理事長池國平、消基會房屋委員會委員林旺根在立法院舉行記者會，要求成屋應比照預售屋，強制實施履約保證；履約保證專戶應強制辦理信託，不得以公司私有帳戶混充。



池國平說，「成屋價金履約保證」是指房地產交易過程中，當買賣雙方議價完成，即將進行交易前，買家購屋的金額應先存在銀行開立的「履約保證信託專戶」，確保賣家在完成產權移轉買家後，買家購屋金額能結清予賣方，不會有交屋卻收不到錢，或是付了錢卻拿不到房子的問題。



內政部地政司副司長王成機表示，內政部之前有思考成屋比照預售屋實施履約保證，會再蒐集資料，納入研議。



池國平指出，以2017年來看，成屋買賣交易高達26萬6000餘戶，若單戶交易均價新台幣800萬元，其中頭期款30%存進成屋履約保證帳戶，總金額就高達6000多億元，這麼龐大的金額發生問題將對社會產生極大影響，「許多民眾辛苦一輩子的買房錢，恐怕會變成財團的私房錢」。



洪宗熠表示，成屋價金履約保證專戶的「強制信託」與「非信託」有明顯的風險差異，目前成屋交易並沒有強制履保的規定，詐騙集團發現漏洞後，開始進行有組織的房屋交易詐騙行為，近期發生幾個案例都是詐騙集團利用民眾不懂履保、法規也無強制規範的情況，以詐術騙取民眾的畢生積蓄。



洪宗熠說，這麼龐大的金流，如果只仰賴業者自律的內控機制，恐變相成為企業挪用轉投資或牟利的資金，「萬一企業發生問題，是不是能確保這些錢不會被動用？」買賣價金若能納入強制信託的範疇，業者就無法隨意挪用資金，也能降低風險。



林旺根說，台灣現行制度漏洞，在於專戶並非「強制信託」，也沒有法令規範，存入的金額恐遭業者挪用轉投資，後續衍伸的問題都只能仰賴業者自律，缺乏強制規範，呼籲政府應盡快完善相關制度，讓房地產交易多一層保障。



第一建經總經理謝萬雄表示，目前大部分的履保業者都是以銀行信託專戶方式，保管客戶的買賣價金，再由履保業者聘請具備法律及地政領域的專業人員，為消費者把關不動產產權移轉流程的安全控管。



謝萬雄建議，消費者可以由履保匯款帳戶的戶名，是否有揭示「信託財產專戶」等字樣，可辨別履保業者使用的匯款帳戶型態，作為選擇履保業者的參考依據。



大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，履約保證最主要在於保證交易完成，避免買方給付賣方價款，賣方房屋未過戶就捲款潛逃；就賣方而言，一般而言，會有特定代書監管交易流程，確定買方帳款全數匯入後才會過戶。



郎美囡說，如果履保專戶非信託專戶，履保公司萬一被強制執行，連履保專戶價金也會遭到凍結，但信託專戶就沒這方面的問題。（編輯：張良知）1070514