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資安產業連結國際 擬開放國營事業練兵

發稿時間：2018/05/15 10:52

最新更新：2018/05/15 10:52

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（中央社記者廖禹揚台北15日電）數位經濟時代，為促進資安產業發展，經濟部邀國內、外新創業者交流合作，並擬開放國營事業為實測場域，協助業者掌握國際處理關鍵設施資安問題方式。

經濟部今天在南港展覽館舉辦2018國際資安新創交流活動，經濟部次長龔明鑫表示，數位經濟時代，大數據、雲端與物聯網等新興產業崛起，萬物聯網成為世界趨勢，但如果沒做好資安，萬物聯網將變成「萬物都是風險」，總統蔡英文也提出「資安就是國安」，行政院去年起舉行資安產業策略會議，研擬行動策略，其中經濟部負責5大項目。

5大項目包括促成台灣資安產業生態體系發展、產業標準建立、扶植新創團隊、培養資安人才及國際交流活動。

國際資安新創交流活動就包括扶植新創團隊及國際交流活動，共邀19組台灣新創團隊及10組國內、外創投業者參與，以色列、美國、歐洲聯盟、荷蘭與比利時等多國新創代表分享經驗，也提供新創團隊向國內、外創投、加速器業者簡報，增加合作洽談機會。

促進資安產業生產體系發展方面，龔明鑫說，經濟部將提供台電、中油與台水等國營事業作為資安演練場域，以突破台灣資安產業長期以中小企業為主，缺乏自主研發能量及實測場域困境。經濟部目前已著手向國際大廠請益有關處理關鍵設施資安問題，並媒合國營事業與國內廠商，協助業者掌握關鍵設施內容，以開發符合需求的資安產品。

人才培育部分，經濟部透過產業人才能力鑑定（iPAS）與法人團體、業者合作，目標每年培養400名資安人才。經濟部去年公布IP CAM資安標準，今年將陸續推動網路數位錄放影機（NDR）、數位聯網儲存裝備（NAS）訂定標準，使業者在生產、應用、檢驗測試上都能有所依循。（編輯：李明宗）1070515

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