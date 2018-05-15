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民國150年人口剩八成 政院連2天提政策

發稿時間：2018/05/15 12:10

最新更新：2018/05/15 12:20

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行政院長賴清德（圖）15日在行政院主持「新經濟移民法規劃重點記者會」記者會，賴清德表示，提出新經濟移民法規草案是想解決兩個問題，一是產業發展有人才跟人力需求問題，第二是少子化衍生的人口危機問題。中央社記者王飛華攝 107年5月15日行政院長賴清德（圖）15日在行政院主持「新經濟移民法規劃重點記者會」記者會，賴清德表示，提出新經濟移民法規草案是想解決兩個問題，一是產業發展有人才跟人力需求問題，第二是少子化衍生的人口危機問題。中央社記者王飛華攝 107年5月15日

（中央社記者潘姿羽台北15日電）行政院今天端新移民法，盼補足中階技術人力、改善人口結構；觀察國發會人口推估報告，中長期確實存在隱憂，人口由正轉負趨勢難以避免，民國150年人口數可能僅剩近八成。

行政院今明兩天接連召開新移民法、鼓勵生育政策，顯示政府對人口議題的高度重視，政府之所以擺出大陣仗，在於台灣的人口結構問題必須及早因應；國家發展委員會人口推估報告直指，人口由正轉負不可避免，且在114年，總人口數就開始呈現負成長。

國發會定期發布人口推估報告，作為政策擬定的參考依據，據「中華民國人口推估（105至150年）」報告，已預見台灣人口結構的問題除了人口數下滑，113年人口最高峰達2374萬人後，114年成長便由正轉負。

而且報告指出，直至150年，總人口數推估會降至1837萬人，約僅占105年的78%。

台灣社會面臨少子化、高齡化的問題，國發會報告也提醒，這兩大趨勢會各自帶來一定程度的影響。以少子化來說，就有三大衝擊，一是若總生育率維持現況，150年出生數會減少一半以上；其次，未來20年，學齡人口將持續減少，第三、15歲至64歲工作年齡人口將持續減少且高齡化。

內政部日前發布新聞稿指出，台灣已在今年3月因65歲以上老年人口占總人口比率達到14.05%、超越14%的門檻，正式跨入「高齡社會」。

國發會人口報告已預測到此結果，並指出高齡化程度將持續增加，且因工作年齡人口遞減、退休年齡人口遞增，15歲至64歲的青壯年扶養負擔也會逐年增加，105年約每5.6個青壯年人口扶養一位老年人口，到了150年，可能變成每1.3個青壯年人口就要扶養一位老年人口。

行政院今天召開新移民法記者會，希望藉由推動新經濟移民法，幫助台灣經濟發展與產業轉型，並對改善人口結構帶來正面影響，明天也將繼續召開記者會說明鼓勵生育的相關政策，希望藉由提早擬定中長期的發展方針，妥適面對人口結構改變的問題。（編輯：張均懋）1070515

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