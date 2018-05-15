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工業服務業節電成果顯現 用電占比降

發稿時間：2018/05/15 12:43

最新更新：2018/05/15 12:43

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（中央社記者廖禹揚台北15日電）經濟部統計顯示，台灣電力消費近5年平均年增1.6%，但去年工業部門及服務業部門分別較102年減少0.4及0.3個百分點，住宅部門則增加0.4個百分點，顯現工業及服務業節電有成。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，民國102年至106年台灣電力消費，除104年受景氣趨緩微幅減少外，每年用電量均穩定成長，去年2614億度創歷年新高，平均每年用電增加1.6%。

觀察部門別占比，去年工業部門電力消費占53.5%居首，服務業部門占18.9%，住宅部門占18.2%，運輸部門占0.5%，其他占8.8%；從近5年平均年成長率來看，工業部門每年平均成長1.5%，服務業部門1.3%，住宅部門2.2%，運輸部門2.7%，工業及服務業部門明顯低於住宅及運輸部門。

統計處副處長王淑娟說明，在全球暖化趨勢之下，氣溫對用電的確造成一些影響，而工業及服務業部門平均年增幅度相對較低的原因，主要在於工業及服務業節電工作做得較好，住宅部門相對還有加強空間。

而在工業部門中，去年用電以電腦周邊及視聽電子產品製造業占35%最多，化學材料製造業19.1%居次，金屬基本工業12.1%第三，其餘業別則均低於1成。

以近5年用電成長來看，電腦周邊及視聽電子產品製造業平均年增3.9%最多，化學材料製造業與金屬基本工業則分別平均年增2.7%及1%。值得注意的是，紡織成衣及服飾業用電量遞減，平均年減3%，減幅較大。(編輯：陳永昌)1070515

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