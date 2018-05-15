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499之亂最終日 下班潮另一波挑戰

發稿時間：2018/05/15 14:19

最新更新：2018/05/15 14:48

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499吃到飽之亂進入最終日，有門市清晨就出現排隊民眾，電信三雄祭數位門市申辦舒緩部分人潮，但需解約用戶仍需親臨門市申辦，業者評估下班潮將有另一波挑戰，盼今晚平順落幕。中央社記者江明晏攝 107年5月15日499吃到飽之亂進入最終日，有門市清晨就出現排隊民眾，電信三雄祭數位門市申辦舒緩部分人潮，但需解約用戶仍需親臨門市申辦，業者評估下班潮將有另一波挑戰，盼今晚平順落幕。中央社記者江明晏攝 107年5月15日

（中央社記者江明晏台北15日電）499吃到飽之亂進入最終日，有門市清晨就出現排隊民眾，電信三雄祭數位門市申辦舒緩部分人潮，但需解約用戶仍需親臨門市申辦，業者評估下班潮將有另一波挑戰，盼今晚平順落幕。

電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，引爆空前的申辦熱潮，盤點近日的脫序演出，有民眾在店內拍桌大動肝火，門市人員強忍怒氣加班，還有民眾因為抽不到號碼牌，請議員出動關切，伴隨而來的排隊亂象、第一線門市員工過勞現象層出不窮。

今天是499吃到飽申辦最終日，電信三雄表態不展延，昨晚也放寬無約用戶今天前到網路數位門市登記，後續再完成相關手續，有望紓解部分人潮。

不過，有合約在身的消費者，因需解約繳納違約金，無法在網路數位門市登記，還是得親自前往門市辦理。

觀察台北市部分電信門市，人潮暫時不像數日前洶湧，雖然清晨就有民眾開始在中華電信台北南區服務中心排隊，但營業時間開始後，外頭長長人龍景象已不復見。有業者評估表示，「下班後的人潮將是另一波挑戰」。

中華電信行銷處副總經理林文智今天表示，這幾天門市因應分流措施確實有發揮一些效果，讓客戶到門市來比較能快速完成辦理。

林文智強調，今天營業時間結束之前，客戶到門市辦理，中華電會盡全力來完成申辦，但具體時間牽涉到各門市規定與人流，難以明確規定。

遠傳電信也說，因應499限時優惠方案最後一天可能出現的排隊人潮，今天的營業時間結束前進入遠傳門市申辦的民眾，遠傳門市將會盡最大努力協助客戶完成申辦作業。台灣大哥大則擴大全省門市人力的彈性調度，盡量滿足客戶需求；電信三雄均繃緊神經力求今晚平順落幕。（編輯：張均懋）1070515

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