澎湖邁向低碳島 首座離島智慧微電網啟用

澎湖七美智慧微電網15日正式啟用，第一期已建置155kWp（峰瓩）太陽光電系統，第二期再增設200kWp，預計全年太陽光電發電量可達48萬度。（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年5月15日

（中央社記者廖禹揚台北15日電）澎湖七美智慧微電網今天正式啟用，包括增置太陽光電系統及儲能系統，組成可達最佳成本效益的能源容量配置，藉由提高綠能發電量，降低柴油發電成本，也向低碳島邁進一大步。



台電與科技部投入能源國家型科技計畫（NEP-II），合作在澎湖七美鄉建置離島微電網，繼第一期計畫建置155kWp（峰瓩）太陽光電系統後，第二期再增置200kWp裝置容量，及300kWh（每小時瓩）的儲能系統，搭配既有柴油發電機組，建構全台首座離島大型微電網，並於今天舉辦「七美太陽光電系統及低碳島智慧電網示範系統啟用典禮」。



NEP-II計畫主持人陳朝順教授說明，因應七美綠能極大化，七美綠能園區設置的「智慧微電網示範系統」，包含控制主站、光纖通訊環路、儲能系統（ESS）、以及能源管理系統（EMS）等，可整合七美太陽光電、風力發電及七美電廠的柴油發電，克服綠能發電間歇特性，維持穩定供電。



七美島居民近4000人，每年近780萬度用電主要仰賴七美發電廠總裝置容量4000瓩的柴油發電機供應全島電力。台電規劃在明年完成增設風力發電600瓩，並擴充太陽光電系統容量至1200kWp，儲能系統擴充至2000kWh，一年綠能發電量估可達337萬度，占全島年用電量43%，七美全年綠能發電占比提高，降低柴油發電成本，一年估可省下逾5000萬元。（編輯：張均懋）1070515